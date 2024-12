FC Helsingør i knipa – får inte värva spelare

Det råder vissa problem i danska FC Helsingør.

Klubben får inte skriva spelarkontrakt, rapporterar Tipsbladet.



Under tisdagskvällen rapporterar danska Tipsbladet om att det råder problem i FC Helsingør.



Den danska tredjeliga-klubben får inte skriva spelarkontrakt då intresseorganisationen har levererat det beskedet. Den troliga anledningen sägs vara ekonomiska problem.



Beskedet får sägas komma olägligt då vinterns transferfönster öppnar i början av nästa år.



Förbudet innebär att klubben endast kan registrera spelare som klassas som amatörer – men de kan fortsatt bryta kontrakt.



FC Helsingør har tidigare brottats med ekonomiska problem då flera spelare gick utan lön i somras. Lägg där till att klubben hade skulder till kommunen.



Beskedet får anses tufft för Andres Iniesta, som genom ägargruppen Never Say Never köpte upp klubben under hösten.



I den danska klubben spelare svenske Lucas Larsen. Laget befinner sig på en åttondeplats i 2. Division, danska tredjeligan.