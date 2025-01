FD listar: Helgens fem bästa svenskar i Europa – vecka 1

Ny vecka, nytt år, nya toppsvenskar.

Under den gångna helgen stod en hel del svenskar för fina prestationer ute i Europa.

Här är FotbollDirekts första fem bästa år 2025.





Trots jul och nyår har den internationella toppfotbollen fortsatt i hyfsat tempo.



På herrsidan har Premier League och Championship pågått konstant och under den helgen smög även La Liga och Serie A igång igen.



Underlaget för helgens fem bästa svenskar i Europa är inte det största vi har haft, däremot finns det prestationer värdiga nog att ta plats på listan.



I vanlig ordning börjar vi på plats nummer fem.

5. Filippa Angeldahl

I söndags ställdes Atletico Madrid mot Real Madrid i det spanska huvudstadsderbyt. Med i bortalagets startelva fanns Filippa Angeldahl, som så många gånger förr.



Inte bara var det ett Madrid-derby, utan ett toppmöte mellan andraplacerade Real och tredjeplacerade Atleti.



Där gick också Angeldahls segrande på Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares, med två mål mot ett.



Det första gjordes strax innan paus, av Linda Caicedo, innan Gabriela Garcia skulle utöka Reals ledning med ett självmål.



Även Atleticos reduceringsmål skulle komma genom en Real-spelare, närmare bestämt Maria Rodriguez.



Angeldahl spelade på 76 minuter och tog tre viktiga derby-poäng.

4. Viktor Johansson

Den svenska landslagsmålvakten har gjort sig omåttligt populär i Stoke City för sina fina prestationer.



I lördags tog hans ”Potters” emot tabelljumbon Plymouth Argyle på Britannia Stadium och Johansson skulle göra vad han kunde.



För andra matchen i rad spelade Stoke 0-0 och Viktor Johansson höll nollan.



I matchen mot Plymouth var hans Stoke närmast segern och bortalaget kom inte till särskilt många chanser.



Däremot är en hållen nolla en hållen nolla, dessutom den andra i rad. Enligt FotMob belönades han med betyget 7,7, det näst högsta i hela Stoke.

3. Yasin Ayari

Sedan Yasin Ayari vände tillbaka till Brighton från sitt lån i Blackburn har 21-åringen växt in i Hürzeler startelva.



Under lördagskvällen tog Ayaris Brighton emot Arsenal på AMEX Stadium och skulle sno en poäng av ligatvåan efter att matchen slutat1-1.



Detta med den svenska landslagsmittfältaren från start i hemmalaget som belönades med betyget 7,7 av FotMob vilket var det näst högst av alla på planen.



Således tar Ayari ännu en gång plats på listan över helgens fem bästa svenskar.

2. Gabriel Gudmundsson

På plats nummer två letar sig Gabriel Gudmundsson in.



Lille- och landslagsbacken har gjort sig given i det franska ligafyrans startelva och stod för en fin prestation i lördagens match mot Nantes.



Även denna gång tog 25-åringen plats i Bruno Génésios elva – och skulle kröna insatsen med ett mål.



I den 41:a minuten befann sig vänsterbacken på rätt plats vid rätt tillfälle och kunde placera in lagkamraten Rémy Cabellas ribbskott. Ett väl avvägt avslut som gled in vid den bortre stolpen.



Matchen slutade till sist 1-1 efter att Matthis Abline kvitterat från straffpunkten efter 70 minuter.

1. Alexander Isak

Möjligen börjar det bli uttjatat – men gör man mål i sju raka matcher kommer man ta plats på listan.



För sju mål på lika många Premier League-matcher är precis vad Alexander Isak har gjort i Newcastle.



I lördagens match mellan Tottenham och Newcastle stod anfallaren för ett av de enklare målen under säsongen när han fick en tå på Jacob Murphys framspelning.



Däremot skulle målet bli av stor vikt då Isaks 2-1-mål blev matchens sista och Newcastle tog sin sjätte raka seger.



Efter helgens seger mot Spurs befinner sig Newcastle på en femteplats i Premier League.