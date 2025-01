FD listar: Helgens fem bästa svenskar i Europa – vecka 2

Under den gångna helgen stod en hel del svenskar för fina prestationer ute i Europa.

Här är FotbollDirekts topp 5-lista.





Europabollen rullar vidare – och våra svenskar likaså. Nedan listar FD fem av de svenskar som stack ut från helgen.

5. Fridolina Rolfö

Det tål att upprepas att vi har en svensk i världens bästa lag på damsidan.

I lördags fanns Rölfö med i elvan på sin lite udda plats som vänsterback och vid ställningen 3-0 klev hon själv in i handlingarna kort efter paus och satte fyran i 6-0-segern hemma mot Levante Badalona.

Rölfös Barcelona leder spanska ligan med åtta poäng före Real Madrid. Huvudstadsgänget har dock en match färre spelad.

4. Dejan Kulusevski

The Lamb Ground, Staffordshire.



National League mot Premier League.



Tamworth FC mot Tottenham Hotspur i FA-cupens tredje runda.



Med Lucas Bergvall och Dejan Kulusevski på bänken från start var Spurs illa ute under gårdagen. 0-0 efter 90 minuter där Kulusevski kort innan hade bytts in (Bergvall något tidigare).



Väl i förlängningen var det Kulusevski som efter ett självmål från lilla Tamworth själv satte tvåan i matchen som till sist slutade 3-0 och vidare avancemang för Londonlaget.

3. Viktor Gyökeres

Oväntat va? Svensken är redan uppe på fem mål under 2025. I ligacupfinalen mot Benfica nätade han från straffpunkten. Matchen slutade 1-1 och gick till straffar. Gyökeres gjorde sitt även där, men det hjälpte inte utan stadsrivalen i rött vann straffsparkarna och tog hem titeln.

2. Mayckel Lahdo

Känns nästan lite bortglömd emellanåt, men den forne Bajentalangen lever och frodas i Nederländerna. I toppmötet borta mot serieledarna PSV var det svenske yttern som gav sitt AZ ledningen. Det räckte dock inte till tre poäng utan matchen slutade 2-2.

1. Gustaf Nilsson

Från gigantmöte i Lissabon mellan Benfica och Sporting samt stormatch i Nederländerna vänder vi blickarna mot Belgien och det stora klassikermötet mellan Anderlecht och Club Brugge.

Hos hemmalaget saknades Ludwig Augustinsson på grund av skada, men gästerna stoltserade med Gustaf Nilsson i truppen. Resultatet? Total överkörning från Nilssons lag som vann med hela 3-0.

Barcelonas tidigare anfallstalang Ferran Jutglá gjorde både 1-0 och 2-0 innan Nilsson byttes in – och svensken ville inte vara mycket sämre som punkterade tillställningen och krossen mot ärkefienden genom att sätta 3-0 mot värsta rivalen på bortaplan bara tio minuter efter sitt inhopp. En bra söndag för landslagsanfallaren.