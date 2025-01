FD listar: Helgens fem bästa svenskar i Europa – vecka 4

Den internationella toppfotbollen i Europa rullar på.

Så gör även de svenska insatserna på kontinenten.

Här är FotbollDirekts fem bästa från den gångna helgen.

Ytterligare en omgång av den europeiska toppfotbollen gick av stapeln i helgen – och som vanligt stod flera svenskar för fina insatser på kontinenten.



Bland annat i Premier League, Jupiler Pro League, Womens Super League, Primera División Femenina och den Schweiziska superligan.



Här kommer helgens fem bästa svenskar, i fallande ordning.

Supercupfinal i Spanien. FC Barcelona mot Real Madrid.

Det var förutsättningarna inför det stekheta El Classicot under söndagen.

Från start i Barcelona spelade Fridolina Rolfö på sin vänsterbacksplats och skulle stå för en gedigen insats.



Hennes lag vann med förkrossande 5-0 mot Real Madrid och fick lyfta ännu en titel.

Rolfö spelade 65 minuter och belönades med betyget 6,5 av Flashscore.

Segern var även Barcelonas 18:e (!) i rad.

Den gängliga strikern har ett fantastiskt poängsnitt i den belgiska högstaligan, Jupiler Pro League. Inför helgens match mellan Club Brügge och KV Kortrijk stod Gustaf Nilsson noterad för tolv poäng på 14 matcher.

Det snittet skulle bättras på efter lördagens match.

Efter att bortalaget, och bottenlaget, KV Kortrijk tagit ledningen drygt 20 minuter in i den första halvleken skulle svensken kliva fram.

Med tre minuter kvar av den första halvleken tilldömdes Club Brügge en straffspark. Vid straffpunkten stod Nilsson och drämde in bollen i nättaket.

Matchen slutade senare oavgjort och således blev den svenske strikerns mål poängräddande.



Läs mer om svenskens insats här!

Under söndagen tog Chelsea emot Arsenal i Women’s Super League.

Från start i London-derbyt spelade dubbla svenskor i hemmalaget, i form av Johanna Rytting Kaneryd – och Nathalie Björn.

Matchen såg ut att sluta med delad poäng då den, fram till den 82:a minuten, var mållös.

Därefter drog Katie McCabe ner Lauren James i straffområdet och drog på sig sitt andra gula kort.

Straffsparken tog Guro Reiten hand om och var säkerheten själv. Chelsea vann Londonderbyt och Nathalie Björn höll nollan.

