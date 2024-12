FD listar: Helgens fem bästa svenskar i Europa – vecka 49

Under den gångna helgen spelades ytterligare en omgång av den europeiska toppfotbollen.

Då stod flera svenskar för lysande insatser på kontinenten.

Här är FotbollDirekts fem bästa.

Trots att det drar ihop sig mot jul-ledighet pågår den europeiska toppfotbollen för fullt.



Under den gångna helgen stod flertalet svenskar för fina insatser med sina klubblag. Frågan är om konkurrensen någonsin har varit så pass tuff.



Innan vi listar FD:s fem bästa från den föregående veckan bör spelare som Stina Blackstenius, Alexander Isak, Kristoffer Peterson och Johanna Rytting Kaneryd omnämnas för sina fullträffar. Nog om det – här är våra fem bästa svenskar från helgen.

5. Sam Larsson

Den tidigare landslagsmannen och IFK Göteborg-spelaren går starkt i Turkiet.



Innan lördagens match mellan Konyaspor och Larssons Antalyaspor stod svensken noterad för fyra mål och tre assist på elva matcher.



Resultatmässigt har det gått desto tyngre för 31-åringens lag som befinner sig i mitten/botten-skiktet. Allt såg även ut att peka på en ny förlust då Konyaspor ledde med uddamålet på tilläggstid.



Då blev Antalyaspor belönade med en straffspark – som Larsson kyligt placerade in kvitteringen.



Därmed belönas han med en femteplats på listan.

4. Emil Holm

Efter en tuff säsongsinledning för Holm i Bologna har saker och ting börjat räta ut sig.



Under lördagen spelade hans Bologna borta mot Juventus i Serie A – och Holm gjorde sin andra match från start.



Då såg 24-åringen till att ta vara på chansen genom att, på ett mycket läckert sätt, spela fram till Dan Ndoye som dundrade in 1-0 för Bologna efter en halvtimme.



Matchen slutade till sist 2-2 och Bologna innehar just nu åttondeplatsen i Serie A.

CHE GOL DI DAN NDOYE!!!

CHE ASSIST DI EMIL HOLM!!!pic.twitter.com/OGR5R7xktd — Football Report (@FootballReprt) December 8, 2024

3. Dejan Kulusevski

Dejan Kulusevski är en av Sveriges bästa spelare – och en av de viktigaste i Tottenham Hotspur.



I år har förra årets guldbollen-vinnare spelat 13 av 15 matcher i Premier League och stått för flertalet viktiga insatser och poäng.



När hans Spurs tog emot Chelsea i helgens Londonderby startade svensken exemplariskt och gjorde 2-0 för sitt lag redan efter elva minuter.



Målet var inget dåligt sådant heller:



Matchen slutade med förlust för Spurs efter att Chelsea vänt och till sist vann med 4-3.

2. Mayckel Lahdo

Det har inte riktigt gått som smort för Mayckel Lahdo i AZ Alkmaar. I år inledde 21-åringen med att vara skadad i de fyra första matcherna. Därefter har det nästan enbart blivit inhopp.



Under söndagen tog hans AZ emot Ajax på hemmaplan i Eredivisie och svensken inledde på bänken. Med nära 25 minuter kvar byttes den tidigare Bajen-spelaren in med ställningen 1-0. Tio minuter senare hade han gjort 2-0 framför AZ-publiken via huvudet.

Mayckel Lahdo blev idag målskytt när hans AZ Alkmaar besegrade Ajax med 2-1! pic.twitter.com/mcxq190mz5 — Talangkollen (@talangkollen) December 8, 2024



Målet blev minst sagt matchavgörande då Ajax reducerade ett par minuter senare. I tabellen hittar vi AZ på en sjätteplats.

1. Alexander Jeremejeff

Under söndagen ställdes Asteras mot Panathinaikos i den grekiska högstaligan.



På bänken, för sjunde matchen i år, fanns Alexander Jeremejeff. Inhoppet dröjde också sent, men med fem minuter kvar byttes 31-åringen in.



I den första tilläggsminuten i den mållösa matchen tilldömdes Panathinaikos frispark nära mittlinjen. Den slogs in mot boxen, skarvades vidare och nickades senare i mål – genom Jeremejeff.



Stor matchvinnare och supersub. Alexander Jeremejeff tar hem förstaplatsen på listan denna vecka.