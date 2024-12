Fifas förslag – förläng transferfönstret inför klubblags-VM

Nästa sommar spelas den första upplagan av “nya” klubblags-VM med 32 deltagande lag.

Då vill Fifa införa ett extra transferfönster mellan den 1-10 juni.

Något som alla förbund måste godkänna innan det träder i kraft.

Den 15:e juni nästa sommar inleds den nya upplagan av klubblags-VM i USA där 32 klubbar kommer att delta.



Där har Fifa uppfattat ett eventuellt problem för de deltagande klubbarna. Att spelare kan försvinna precis innan eller under turneringen.



Detta förutsatt att en spelares kontrakt går ut under perioden som sommarfönstret fortsatt är stängt.



Därför har det internationella fotbollsförbundet inkommit med ett förslag. Ett extra-fönster mellan den 1-10 juni. Där ska alla klubbar, inte bara de som är med i klubblags-VM kunna agera på marknaden, skriver La Gazzetta dello Sport.



Det finns dock ett men. Förslaget måste röstas igenom av alla nationella fotbollsförbund innan detta träder i kraft.



Lägg där till att de deltagande klubbarna i sommarens turnering ska skicka en trupp med maximalt 50 spelare. Skulle en spelares kontrakt löpa ut under turneringen och han därefter byter till en annan deltagande klubb, kommer Fifa – i händelse av konflikt – att bestämma vilken klubb som spelaren får spela turneringen med.



Det slutar inte heller där. Den slutgiltiga truppen ska bestå av max 35 spelare per lag. Skulle ett par spelare försvinna under turneringens gång har Fifa beslutat om en uppdatering av trupperna mellan den 27 juni och 3 juli. Då kan klubbarna ersätta maximalt fyra spelare i truppen – eller lägga till två nya så att trupperna kan bestå av 37 spelare.



Det finns även en paragraf i reglementet som lyder att klubbarna måste ställa upp med starkast möjliga lag under turneringen. Det är i sin tur inget nytt men blir samtidigt en skillnad då truppernas bredd skiljer sig från andra turneringar (VM för landslag har haft ett maxtak på 26 spelare).



Klubblags-VM 2025 spelas mellan den 15 juni till 13 juli.