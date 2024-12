Fonseca sågar domarteamet: “Finns ingen respekt”

AC Milan åkte på ännu en förlust i Serie A.

Då gick tränare Paulo Fonseca hårt åt domarteamet.

– De saknar respekt för Milan, säger han till italienska Sky Sports.

Under fredagskvällen ställdes AC Milan mot Atalanta i Serie A – och förlorade. Siffrorna skrevs till 2-1 för Atalanta som därmed gick upp i serieledning.



Efter matchen var det en frustrerad huvudtränare i Paulo Fonseca som mötte den italienska pressen.



– Jag har alltid varit tyst om domare, medan andra har pratat. I dag är jag trött på att vara tyst och se vad som händer. Vid det första målet var det en klar “foul”, det råder det absolut inga tvivel om. Sättet som domaren hela tiden dömde var mot Milan, säger Fonseca till italienska Sky och fortsätter:



– Det är inte heller bara i dag. Jag inser att domare har ett tufft jobb, men jag är trött på att se att samma beslut tas på samma sätt mot vissa klubbar. Det finns ingen respekt för Milan.



51-åringen utvecklar sitt missnöje – och är inte rädd för att ta bladet från tungan.



– Jag är inte rädd för att tala sanning. Jag har alltid respekterat domares arbete, jag inser att de har ett svårt jobb, men varje vecka är det alltid likadant. De saknar respekt för Milan. Sättet som domaren dömde under hela kvällen var brist på respekt för Milan, avslutar han.



Milan ligger just nu på en sjätteplats i Serie A efter 14 spelade matcher. Upp till Atalanta som leder serien skiljer det tolv poäng.