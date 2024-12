Ger sin syn på Coote-härvan: “Fotbollsdomare är precis som poliser”

Engelsk Premier League-domaren David Coote har varit i blåsväder den senaste tiden.

Tidigare i veckan meddelade även den engelska domarorganisationen PGMOL att 42-åringen sparkats.

– Det blev minst sagt en ordentligt kris för domarna och det är ju ett land där domarkåren har haft det tufft och tungt före, säger den förre toppdomaren Jonas Eriksson till FotbollDirekt.

David Coote har varit rubrikernas man inom den engelska fotbollen den senaste tiden.

Först läckte en video där han kom med förnärmande uttalanden mot förre Liverpool-tränaren Jürgen Klopp, därefter kom uppgifter om att han ska ha snortat kokain under EM 2024 och nu senast kom uppgifter om att han bestämt sig för att varna Ezgjan Alioski (då i Leeds United) redan dagen innan en match 2019.

Tidigare i veckan kom beskedet att engelska domarorganisationen PGMOL beslutat att sparka Coote.

– Det är ju tre saker. Ett är den här filmen där han sitter i soffan och tar heder och ära av Jürgen Klopp, det är en del. En annan del är den så kallade “kokain-filmen” från EM 2024 och en tredje grej är ju “spel-grejen” där han ska varna, eller ja diskussioner om att han kan bli ifrågasatt för ett gult kort, säger förre toppdomaren Jonas Eriksson till FotbollDirekt och fortsätter:

– Varje incident i sig är egentligen fullt tillräcklig för att man tappa förtroende, fullt tillräcklig för att man ska bli avstängd eller till och med fullt tillräcklig för att man inte ska få döma mer på den här nivån. Fotbollsdomare är precis som poliser, man kräver lite mer än vad man gör av folk i andra anställningspositioner. Detta för att det bygger på förtroende, men är en förlängd arm av en regelbok, av rättvisan och man ska tolka någonting.

– Då går det inte att man hamnar i sådana situationer som David Coote har gjort. Sen är det lite intressant sett till formuleringen som de hade kring att han inte får fortsätta. Det var något luddigt med den som jag studsade på.

Det är följande mening i PGMOL:s officiella uttalande som Eriksson syftar till.

“David Coote’s actions were found to be in serious breach of the provisions of his employment contract, with his position deemed untenable”.

– Då är frågan vilken av alla händelser är det då? Är det någon av de här, är det alla tillsammans? Det tycker jag skulle vara ganska intressant att veta.

Men som sagt, det hela bygger på förtroende, jag tror jag sagt det tidigare när någon frågat. Det handlar om att du litar på domaren och inte tror att den har någon dold agenda på något sätt och i det här fallet så har vi en domare, som när han skulle gå ut och döma nästa gång, så skulle det vara omöjligt.

– Det är svårt nog idag, men att då hamna i en situation där alla ifrågasätter om det är något jäv i det du gör, då går det helt enkelt inte. Om förtroendet är förbrukat, då kan man inte fortsätta, så för mig var det inte konstigt alls. Sen om det finns drogproblematik med i bilden, då är det en personlig tragedi, ett problem och ett arbetsgivaransvar för PGMOL att ta hand om och då vet jag inte riktigt om man kan sparka någon, i Sverige kan man ju inte göra det, så länge det inte står i villkoren eller så och hur ett sådant kontrakt ser ut vet väl ingen.

– Men det blev minst sagt en ordentligt kris för domarna och det är ju ett land där domarkåren har haft det tufft och tungt före.

Det som satte fart på hela tumultet kring Coote var videon om Jürgen Klopp och diskussionen efter att den läckt var huruvida hans åsikter var rimliga eller inte och huruvida det var okej att han yttrade dem.

Att fotbollsdomare precis som alla andra har åsikter är det ingen tvekan om, men det är vad man gör med åsikterna som är avgörande enligt Jonas Eriksson.

– Det är klart att människor och domare har och ska ha åsikter, känslor och tankar men de får aldrig påverka ditt beslutsfattande. På samma sätt som en polis får ha synpunkter på människor, utseenden, ageranden, men det får inte påverkar.

– Det handlar om att vara professionell, att man gör det i sitt yrke. Som fotbollsdomare är du alltid fotbollsdomare, du kan inte vara stupfull på Stureplan, du är fotbollsdomare då också. På samma sätt som en landslagsstjärnan i fotboll som alltid behöver uppträda lite bättre. Sen kan man säga saker som spelare, men det kan du inte göra som domare.

– Folk letar efter att du sympatiserar med ett lag eller att du har anti-sympatier för ett lag. Det vill säga “du ogillar Liverpool” och då blir det så fort du dömer, “titta han ogillar Liverpool, eller “titta han ogillar Everton”, “Howard Webb håller på United” och så vidare. Det där är egentligen mer än någonsin tidigare argumentationen, jag har kompisar som hejar på Chelsea som säger att Anthony Taylor är värdelös och som säger att de aldrig vinner när han dömer. De vinner visst när han dömer, det är bara att de har bestämt sig från början.

– Det handlar om att man ska tänka på vad man säger och i vilket sammanhang och vara medveten om att förutfattade meningar alltid påverkar hur man hanterar situationer. Tycker man illa om Pepe, så tänker man “jävla filmare”. Då spelar det ingen roll som i VM 2018 när Diego Costa satte en armbåge i näsan på honom, för då har du bestämt dig, han är en filmare som fuskar.

– En bra domare har inte förutfattade meningar, sen kan man vara förberedd på saker, det händer mycket kring Chiellini , det händer mycket kring Pepe, då är jag där och tittar lite extra, men man får inte ha bestämt sig före, avslutar Eriksson.