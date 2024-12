Guardiola svarar Mourinho: “Oskyldiga till motsatsen är bevisad”

Pep Guardiola och José Mourinho är oense.

Den senare anser att den första har fuskats sig till titlar, den andra hävdar motsatsen.

– Vi är oskyldiga till motsatsen har bevisats, säger han på en presskonferens.

Vem av Pep Guaridola och José Mourinho är bäst? Det är precis vad de två herrarna bråkar om just nu.



Den första fick, under veckan, en fråga om han håller på att gå Mourinhos öde till mötes? Detta då Guardiola, efter förlusten mot Liverpool, höll upp sex fingrar vilket är antal ligatitlar han vunnit med Manchester City – med anledning av att Liverpool-supportrar skanderade att han skulle få sparken.



En gång i tiden, 2018, gjorde José Mourinho samma sak, men med tre fingrar, innan han fick sparken av United 2018.



– Jag hoppas att det inte är fallet för mig… Han har vunnit tre, jag har vunnit sex… Men vi är likadana på det sättet, sade Guardiola.



Det tyckte inte Mourinho var passande, och svarade:



– Jag vill vinna, men jag vill vinna på ett rent och rättvist sätt. Om jag inte kan vinna rent så förlorar jag hellre. Guardiola sa någonting i stil med att han vunnit sex ligatitlar och att jag vunnit tre. Men jag vann på ett rent och rättvist sätt. Om jag förlorar vill jag gratulera min motståndare för att den varit bättre än mig. Jag ville inte vinna med 150 rättprocesser, svarade portugisen på en presskonferens.



Pep Guardiola:



– Jag skulle vilja säga till Mourinho att vi är oskyldiga till motsatsen är bevisad. Om jag förolämpat honom är jag uppriktigt ledsen, men det var ett skämt. Faktum är… Mourinho har tre Premier League-titlar och jag har sex. Det är fakta, sade spanjoren på en presskonferens inför Citys möte med Crystal Palace under lördagen.



Känslan är att denna vända inte slutar här – utan att Mourinho svarar. När återstår att se.