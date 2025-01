Holm räddade poäng mot Inter – med första Serie A-målet

Under onsdagskvällen tog Inter emot Bologna i Serie A.

I bortalaget spelade Emil Holm från start – och skulle göra sitt första mål i den italienska högstaligan.



Med 2-1 på tavlan för Inter mot Bologna – efter mål av Santiago Castro, Denzel Dumfries och Lautaro Martinez – skulle Bologna kvittera matchen.



Det var i den 64:e minuten som bollen slagits in och hamnade på fötterna hos Riccardo Orsolini. Han kunde i sin tur hitta till Emil Holm som hade fyllt på uppåt och slog till på ett. Efter en styrning och träff på stolpen och in hade Emil Holm gjort sitt första mål för Bologna i Serie A.



– Det är Emil Holm! Allra första Serie A-målet i Bologna-tröjan och det är inte vilket som helst, sade TV4:s kommentator Adam Pinthorp i sändningen.



I den 76:e matchminuten skulle Emil Holm bytas ut på Giuseppe Meazza.



Hans 2-2-mål blev dock matchens sista och svensken blev stor poängräddare för Bologna mot Serie A-tvåan Inter.



Emil Holm anslöt till Bologna från Spezia under sommaren.