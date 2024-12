Hyllningen till Isak: “Som kryptonit för van Dijk”

Newcastle tar emot Premier League-ledarna Liverpool på St James’ Park.

I den första halvleken slog Alexander Isak till med ett riktigt drömmål till 1-0.

“Du kommer inte se ett bättre mål”, säger Clinton Morrisson i Soccer Special.

Under onsdagskvällen tog Newcastle emot Liverpool i Premier League.



På förhand en tuff uppgift för Alexander Isaks Newcastle då de välkomnade ligaledarna.



Men, efter en fin första halvlek från Isak, tog anfallaren emot en fin passning från Bruno Guimaraes. Därefter vände han upp och bort van Dijk innan han dundrade in 1-0 i nättaket.



Nu hyllas svensken för sitt mål.



“En fantastisk träff från Isak, som drar till efter att ha fått bollen från Bruno Guimaraes. Inte en chans för Kelleher, vilket mål”, skriver London Evening Standard.



“Du kommer inte att se ett bättre mål än det här”, säger Clinton Morrisson i Soccer Special.



“Han dundrar in sitt skott förbi Kelleher och in i nätet”, säger Morrisson.



“Isak är som kryptonit för van Dijk – som dansar varje gång han möter Alexander den store”, skriver Siavoush Fallahi på X.

Se målet i spelaren nedan: