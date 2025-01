Ibrahimovic ord efter första trofén: ”Det här är Milan”

Under måndagskvällen vände Milan supercupfinalen mot Inter och vann.

Då tog Zlatan Ibrahimovic sin första trofé utanför planen med Milan.

– Den som vill gå in i Milans historia måste vinna dessa titlar, säger han enligt La Gazzetta dello Sport.

Efter att ha legat under med 2-0 tidigt i den andra halvleken vände Milan till 2-2 och avgjorde sedan, via Tammy Abraham, på tilläggstid.



Således kröntes de till italienska supercup-mästare i Saudiarabien där finalen spelades.



Det blev även Zlatan Ibrahimovic första trofé som sportsligt ansvarig i den röda Milano-klubben där han lade av som spelare 2023.



Efter matchen samlade han spelarna i omklädningsrummet och sade ett par väl valda ord om den nytilsatte tränaren Sérgio Conceição.



– Vi har uppnått ett av våra mål. Det vi letade efter (med tränarbytet) var en reaktion, och det här är vår reaktion, sade Ibrahimovic i omklädningsrummet enligt La Gazzetta dello Sport.



Därefter berömde 43-åringen spelargruppen som tysta satt och lyssnade på sin sportchef.



– Grattis till spelarna, ni vann det med svett, uppoffringar och vilja. När ett lag har den här viljan att vinna är det svårt att slå oss. När slutspelet startade sa jag att allt beror på oss, det sitter i huvudet. Idag bevisade vi det. Låt oss nu gå tillbaka och ta med oss ​​denna mentalitet. Låt oss ta de poängen vi behöver för att komma dit vi ska vara.



Slutligen avslutade Ibrahimovic med att prata om Rossoneris identitet.



– Det här är Milan, vi spelar för dessa troféer, den som vill gå in i Milans historia måste vinna dessa cuper, säger Zlatan Ibrahimovic.