Inter vidare till supercup-final i Saudiarabien

Under torsdagskvällen ställdes Inter mot Atalanta i semifinalen av den italienska supercupen.

Matchen spelades i Riyadh, Saudiarabien, på Al-Awwal Park.

Där gick Inter segrande efter Denzel Dumfries dubbla fullträffar.

Under torsdagskvällen gjorde Inter och Atalanta upp om en plats i finalen av den italienska supercupen.



Matchen spelades inte i Italien utan i Saudiarabien och Riyadh, på Al-Awwal Park.



På den andra sidan av slutspelsträdet gör Juventus och Milan upp om en plats i finalen som spelas på måndag, den 6 januari.



***



Redan i den första minuten av matchen satte Inter, och Marcus Thuram av med fart på högerkanten. Fransmannen spelade in bollen i boxen till Lautaro Martinez som sköt i täck två gånger innan han kunde servera Mkhitaryan som så när tog ledningen direkt.



Det var alltså Inter som inledde matchen bäst på ett stundom ljudlöst Al-Awwal Park.



– Man har hört en livligare publik, sade Sportbladets kommentator Makoto Asahara och fortsatte:



– Nästan lite träningsmatch-känsla över inramningen här.



Med tio minuter spelade slog Hakan Calhanoglu in en frispark som Lautaro Martinez mötte på volley och tvingade Carnesecchi till en riktig monsterparad.



Ett par minuter senare fick Atalantas Scalvini nicka bollen helt ostört rakt framför Sommer i Inter-målet. Helt omarkerad placerade han bollen mitt på målvakten och får sägas kasta bort ett jätteläge.



I den 21 minuten ställde Inter vilket, efter en missbedömning av Isak Hien, ledde till att Lautaro Martinez kom till ett bra skottläge. Avslutet mot den vänstra stolpen var bra men Carnesecchis räddning ännu bättre. På den efterföljande returen fick burväktaren vara på tårna igen när Dimarco testade sin vänsterfot.



De efterföljande 15 minuterna var långt ifrån lika chansrika som de inledande 20 minuterna. Däremot var känslan att ett ledningsmål skulle falla vilken sekund som helst och det var öppna spjäll åt båda hållen emellanåt.



I den 42 minuten klackade Lautaro Martinez fram till Denzel Dumfries som gjordes ner i straffområdet. Domaren vinkade bort situationen och ändrade sig inte efter överläggning med VAR-rummet.



Något mål blev det dock inte i den första halvleken utan lagen gick in i omklädningsrummet med förlängningsläge.



Tre minuter in i den andra halvleken skulle matchens första mål falla – och det var inget fult sådant. Denzel Dumfries fick bollen på sig, nickade till sig själv och cykelsparkade in 1-0 för Inter.



Tio minuter senare var det dags för Dumfries att visa upp sig igen. Ytterbacken mottog bollen strax utanför straffområdet efter en fin Inter-omställning och dundrade in 2-0 via ribban.



Med mindre än 20 minuter kvar kvitterade Atalanta genom Ederson efter en mycket rörig situation som mest kan liknas vid ett flipperspel som till sist gick via Dimarco och in i eget mål. Det skulle dock dömas bort för offside efter VAR-granskning.



Även om Atalanta fortsatte att trycka på för en reducering och Inter minst sagt hade sina chanser att döda matchen mer slutade tillställningen 2-0 till Inter och en fixad finalplats.

***





Inter: Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Martinez



Atalanta: Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Kossounou – Ruggeri, Scalvini, de Roon, Zappacosta – Brescianini, Samardzic – Zaniolo.