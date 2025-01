Barcelona stod för vändning – avgjorde i sista minuten

Barcelona gästade Benfica och det bjöds på en svängig och målrik match.

Benfica var hela tiden i förarsätet men på övertid tog Barcelona ledningen och vann matchen som slutade 5-4.



Barcelona hade redan säkrat avancemang till Champions Leagues slutspel, men laget hade chansen att säkra en direktplats till åttondelsfinalerna. För att lyckas krävdes en seger mot Benfica på bortaplan, men även ett oavgjort resultat skulle stärka deras position inför slutspelet.



***

Benfica fick en drömstart hemma i Lissabon när Vangelis Pavlidis gjorde 1–0 redan i den andra minuten efter ett vackert framspel från Álvaro Carreras.

Barcelona svarade snabbt genom Robert Lewandowski, som kvitterade på straff efter att Alejandro Balde blivit fälld i straffområdet.

Glädjen för katalanerna blev dock kortvarig. En misskommunikation mellan Wojciech Szczęsny och Balde ledde till att Pavlidis fick ett friläge och gjorde sitt andra mål för kvällen. Strax före halvtid ökade Pavlidis på till 3–1 genom att fullborda sitt hattrick från straffpunkten.

Barcelona fick ny energi i andra halvlek när Raphinha styrde in en boll via pannan efter ett misslyckat uppspel från Trubin, vilket reducerade till 3–2.



Men Benfica drog ifrån igen när Andreas Schjelderup skickade in ett inlägg som Ronald Araújo olyckligt styrde in i eget mål för 4–2.

Det målglada mötet fortsatte när Barcelona fick ännu en straff, efter att Nicolás Otamendi fällt Lamine Yamal. Lewandowski klev fram och gjorde sitt andra mål för kvällen. 4-3 var ställningen då.



Barcelona skulle också komma till en kvittering med minuter kvar av ordinarie speltid. Pedri la in bollen som nådde Garcia – som nickade in 4-4. Det tog inte stopp där. Barcelona jagade ett avgörande och på övertid, i den 96:e minuten kom det. Raphinha kom fri, gick förbi sin motståndare och kunde placera in målet som gav dem segern.



Benfica: Trubin – Araújo, Silva, Otamendi, Carreras – Aursnes, Florentino, Kökçü – Aktürkoğlu, Pavlidis, Schjelderup.

Barcelona: Szczesny – Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde – Gavi, Casadó, Pedri – Yamal, Lewandowski, Raphinha.