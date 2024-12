JUST NU: City åkte på ytterligare en förlust

Aston Villa tar emot Manchester City under lördagen.

Då gör Pep Guardiola flertalet förändringar i Citys elva.

Aston Villa leder med 1-0.



Manchester City har haft det tufft på senaste tiden. De har endast en seger och sedan hela åtta förluster på de senaste elva matcherna. Nu väntar en tuff bortamatch mot Aston Villa, och Pep Guardiola väljer att göra flera förändringar i startelvan.

Rico Lewis, John Stones, Manuel Akanji, Jack Grealish och Mateo Kovacic kommer in och ersätter Kyle Walker, Ruben Dias, Kevin De Bruyne, Matheus Nunes och Jeremy Doku.



Stefano Ortega tar plats mellan stolparna istället för Ederson, som enligt Guardiola inte är redo för spel.



***



Aston Villa fick två jättechanser direkt i matchen. De var nära att ta ledningen efter bara några sekunder. Ett individuellt misstag av City ledde till att Duran fick friläge. Dåligt avslut och Ortega kunde rädda. Precis därefter var det ytterst nära att bollen gick in på en hörna.



Det hände mycket inledningsvis i matchen och det var Aston Villa som tog ledningen. Efter dryga kvarten spelad fick Jhon Duran ytterligare ett friläge. Denna gång fick han till ett bättre avslut och kunde ge hemmalaget ledningen.



Målet innebar att Duran gjort mål i fyra raka matcher.



Strax före halvtid var Gvardiol nära att nicka in en kvittering för City men bollen gick över.

I den 65:e minuten utökade Aston Villa sin ledning, det genom Rogers som fick bollen strax utanför straffområdet och kunde lägga in 2-0 till hemmalaget.

Gästande Manchester City lyckades på övertid få in en kvittering men närmare än så kom de inte. Ännu en förlust var ett faktum och nu har de nio förluster på de senaste 12 spelade matcherna.

Startelvor:

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Onana, Kamara, McGinn, Tielemans, Rogers, Duran

Manchester City: Ortega, Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol, Kovacic, Gundogan, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland