JUST NU: Delad poäng efter bortdömt mål

Fulham tog emot Arsenal under söndagen.

Matchen slutade 1-1 efter ett bortdömt mål för gästerna i slutminutrarna.



Arsenal ställdes mot Fulham i Premier League och fick en tuff start när Raul Jimenez gav hemmalaget ledningen efter drygt tio minuter spelade. Målet kom på en kontring, där Jimenez satte sitt femte mål för säsongen med ett kliniskt avslut.

Trots stort bollinnehav hade Arsenal svårt att skapa farliga chanser under första halvlek, medan Fulham imponerade med vassa omställningar. Ställningen var 1–0 till hemmalaget i paus.

I den andra halvleken, i den 52:a minuten, kvitterade Arsenal via en hörna. Declan Rice slog in bollen, Kai Havertz nickade vidare och William Saliba rakade in 1–1. Målet VAR-granskades men godkändes.

I den 89:e minuten gjorde Bukayo Saka 2–1 till Arsenal men glädjen blev kortvarig. Målet VAR-granskades och dömdes bort för offside. Matchen slutade 1–1.

Startelvor:



Fulham: Leno – Tete, Diop, Bassey, Robinson – Berge, Lukic – Traore, Smith Rowe, Iwobi – Jimenez.



Arsenal: Raya – Partey, Saliba, Kiwior, Timber – Rice, Jorginho, Ødegaard – Saka, Havertz, Trossard.