City vände och vann efter Khusanovs mardrömsdebut

Under lördagen tog Manchester City emot Chelsea på Etihad Stadium.

Då startade Pep Guardiola med dubbla nyförvärv – varav en fick en riktig mardrömsdebut.

Därefter vände de ljusblå matchen och vann med 3-1.

Under lördagskvällen ställdes Premier League-sjuan Manchester City mot femman Chelsea.



Ett på förhand hett möte mellan två lag som har ambitioner av att knappa in på topplagen.



Noterbart var att nyförvärven Abdukodir Khusanov och Omar Marmoush klev in från start direkt i City.



Den förstnämnda skulle också få en riktig mardrömsstart. I den andra minuten gav han bort bollen till Chelseas Nicolas Jackson enkelt spelade fram Noni Madueke till öppet mål.



Kort senare drog uzbekien Khusanov på sig ett gult kort efter ännu en svag passning.



I den tionde minuten var Chelsea nära att utöka sin ledning efter att Cole Palmer kommit fri, spelat till Jackson som i sin tur hittade Sancho som sköt i täck.



Kort senare var Phil Foden nära att kvittera med ett skott i ramen.



Efter en hel rad chanser och ett bortdömt mål skulle Manchester City kvittera. Josko Gvardiol höll sig framme på en retur och kunde enkelt rulla in 1-1 efter 42 minuter.



I den andra halvleken dröjde det fram till den 68:e minuten innan vi skulle få se matchens tredje mål. En längre boll plockades upp av Erling Haaland och Roberto Sánchez valde att chansa. Det beslutet ångrade han sig och kom därför ut på mellanhand. Då kunde norrmannen enkelt chippa bollen över keepern och in i mål. 2-1 Manchester City.



Med tre minuter ordinarie tid kvar av matchen spelade Erling Haaland läckert fram till Phil Foden som ställdes i ett friläge. Avslutet med vänsterfoten var av högsta klass och Manchester City ledde med 3-1.



Det blev även matchens slutresultat och Manchester City klättrar upp till en fjärdeplats. Chelsea innehar sjätteplatsen.



***



Manchester City: Ederson; Nunes, Akanji, Khusanov, Gvardiol – Kovacic, Gundogan, Silva – Foden, Haaland, Marmoush.



Chelsea: Sánchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella – Caicedo, Fernández – Madueke, Palmer, Sancho – Jackson.