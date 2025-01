TV: Isak glödhet i Newcastles seger – gjorde två mål på fyra minuter

Alexander Isak har slagit till igen.

Under lördagen ställdes hans Newcastle borta mot Southampton i Premier League.

Då kvitterade svensken snyggt från straffpunkten i den 26:e minuten – och placerade in ledningsmålet fyra minuter senare.

Med Alexander Isak från start fick han se hemmalaget ta ledningen i den tionde minuten – efter en välplacerad nick från Jan Bednarek.



En väckarklocka för Newcastle – och svenske Isak.



I den 26:e minuten stod anfallaren vid straffpunkten efter att han själv gjorts ner en stund tidigare och domaren, efter VAR-koll, blåst för straff.



Avslutet från elva meter var kyligt, Newcastle hade kvitterat och Isak gjort sitt 16:e ligamål för säsongen.



Fyra minuter senare var det dags igen. Isak rann igenom efter en fin framspelning av Jacob Murphy och avslutet med högerdojan var precis så bra att det gick via stolpen och in.



Newcastle hade alltså vänt matchen på fyra minuter.



I den andra halvleken uttökade Sandro Tonali ledningen till 3-1 när han kom fri och överlistade Alex McCarthy i målet.



Det blev även matchens slutresultat och Newcastle avancerar upp till en fjärdeplats i skrivande stund.