Tottenham tar emot Chelsea i Premier League.

Dejan Kulusevski stod för ett mål.

Lucas Bergvall byttes in i den 79:e matchminuten.

Matchen slutade 4-3 till Chelsea.

Tabellelvan Tottenham tog under söndagen emot trean Chelsea i Premier League. För Tottenham spelade åter Dejan Kulusevski från start, medan Lucas Bergvall inledde vid sidan av planen i London-derbyt.



Tottenham inledde matchen starkt och ledde med 2-0 efter en kvart. Efter ett tidigt mål av Dominic Solanke, framspelad av Brennan Johnson, utökade sedan Dejan Kulusevski i den elfte minuten med ett välplacerat avslut. Det var svenskens tredje mål för säsongen



Chelsea kunde i den 18:e minuten reducera till 2-1. Chelsea växte in i matchen och stod för många farliga lägen under den andra delen av första halvleken.



I den 60:e minuten tilldelades Chelsea straff. Palmer gjorde inga misstag och såg till att kvittera till 2-2. Sedan gick det fort. Tottenham rasade och Chelsea kunde göra både 3-2 och 4-2.



Tottenham valde då att agera och gjorde ett trippelbyte i den 79:e minuten. Kulusevski utgick men in kom Lucas Bergvall och han stod för ett fint inhopp.



Spurs lyckades få in en sen reducering men det fanns inte tillräckligt med tid för att kunna jaga ikapp. Matchen slutade 4-3 till Chelsea.





Startelvor:



Tottenham: Forster – Porro, Romero, van de Ven, Udogie – Bissouma, Sarr, Kulusevski – Johnson, Solanke, Son.



Chelsea: Sanchez – Caicedo, Badiashile, Colwill, Cucurella – Lavia, Fernandez – Neto, Palmer, Sancho – Jackson