JUST NU: Liverpool krossade West Ham – drar ifrån i toppen

Liverpool körde över West Ham i London.

Premier League-ettan drar ifrån rejält i tabellen.

Matchen slutade 5–0 till gästande Liverpool.

Liverpool har startat säsongen riktigt bra under nya tränaren Arne Slot. Inför söndagens möte med West Ham hade storklubben bara förlorat en match under hösten, och Liverpool toppade serien med fem poäng ned till Nottingham Forest.

Hemmalaget West Ham, å sin sida, höll till i mitten av tabellen. ”The Hammers” kom från en 1–0-seger mot Premier League-jumbon Southampton senast.

Efter en knapp halvtimme försökte Luiz Diaz spela genom West Ham-försvaret. Bollen tog på en täckande försvarare och studsade tillbaka till colombianen. Diaz drog till och satte ledningsmålet för sitt Liverpool.

Minuter senare satte sig Joe Gomez ned i gräset. Mittbacken grinade illa och tvingades till ett tidigt byte. Jarell Quansah ersatte.

Efter knappa 40 minuters spel drev Mohammed Kudus upp bollen utanför Liverpools straffområde. 24-åringen drog till med en rejäl vänsterslägga som gick rakt på Alison Beckers stolpe och ut.

I stället var det Liverpool som skulle få jubla igen.

Med fem minuter kvar av den första halvleken dunkade Cody Gakpo in 2–0 efter flipperspel i straffområdet. Bara fyra minuter senare spelade Curtis Jones fram till Mohamed Salah och egyptiern smällde in 3–0 till Liverpool.

Liverpool gick till halvtidsvila med en 3–0-ledning.

– De förtjänar det. De har spelat en väldigt, väldigt bra fotboll, sa Glen Strömberg i Viasat-sändningen.

Knappt tio minuter in i den andra halvleken fick Trent Alexander-Arnold bollen utanför West Hams straffområde. Engelsmannen drog till med ett skott som gick via Max Kilman och in i målet till 4–0. Drömmålet var Alexander-Arnolds första mål för Liverpool denna säsong.

– Alexander-Arnold kan skjuta, sa Strömberg.

Det skulle dröja längre innan nästa mål kom, men ko gjorde det. Med drygt fem minuter kvar av ordinarie tid drev Salah upp bollen och spelade vidare till Diogo Jota. Portugisen fick till ett riktigt drömavslut och skruvade bollen förbi en chanslös Areola till 5–0.

5–0 blev också slutresultatet och gästerna åkte hem till Liverpool med alla tre poäng. Vinsten var Liverpools 23:e raka match utan förlust under Arne Slot, och det skiljer nu hela åtta poäng ned till ligatvåan Nottingham Forest (som har en match mer spelad).

Startelvor:

West Ham:

Areola – Coufal, Mavropanos, Kilman, Wan-Bissaka – Paqueta, Alvarez – Kudus, Soler, Emerson – Bowen.

Liverpool:

Becker – Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Jones, Gakpo – Diaz.