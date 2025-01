PSG vände och vann mot City i ångestmatchen

En poäng skilde mellan lagen.

Den första halvleken slutade mållös – sedan bröt ett målinferno ut.

Sex mål på en halvlek och en praktfull vändning innebar att PSG tog hem samtliga tre poäng mot City.



Med sex av åtta omgångar spelade befann sig Paris Saint-Germain på en 26:e plats. En poäng ovanför PSG låg Manchester City, på en 24:e plats.



För att ta sig till slutspel, och utslagsrundan, behöver man som sämst sluta på en 24:e plats.



***



På ett regnigt Parc des Princes inledde Manchester City bäst då man skapade matchens första hörna efter två minuters spel. Kort senare vann PSG bollen på offensiv planhalva och skapade sin första halvchans.



Med knappa tio minuter spelade var João Neves nära att hitta målet med en nick på frispark – som istället gick över mål.



Drygt två minuter senare skapade bortalaget sin hetaste chans så långt in i matchen. Kevin de Bruyne fick bollen i ett fint skottläge efter en bra omställning och tvingade Donnarumma till en bra parad.



Med halva första halvleken spelad var Fabian Ruiz ytterst nära att ta ledningen för PSG. Spanjoren avslutade från nära håll och var en räddning från Gvardiol från att spräcka matchens nolla.



I den 45:e minuten skulle matchens första mål falla. Efter ett fint anfall kunde till slut Hakimi avsluta det hela med en fint skott, men målet skulle senare blåsas av för offside på Dembelés knä.



I den andra halvleken dröjde det inte mer än fem minuter innan matchens första, riktiga, mål skulle falla. Efter ett utomordentligt förarbete av Akanji kunde den nyinbytte Jack Grealish dundra in 1-0 bakom Donnarumma.



Tre minuter senare kunde Erling Haaland trycka in 2-0 från nära håll.



I den 56:e minuten skulle PSG reducera. Detta genom Ousmane Dembelé som avslutade ett fint anfall och förarbete av Bradley Barcola.



Fyra minuter senare skulle Désiré Doué pricka ribban – och landa på fötterna hos Barcola som placerade in 2-2. Fyra mål på tio minuter och en hejdlös start på den andra halvleken.



Med drygt tio minuter kvar att spela skulle João Neves fullborda PSG:s vädning. En frispark slogs in mot den bortre stolpen och Neves kunde helt ensam nicka in 3-2 framför PSG-publiken.



På tilläggstid fastställde Gonçalo Ramos slutresultatet till 4-2 PSG och vi hade fått se en halvlek med sex (!) mål.



Segern innebär att PSG tar klivet upp till 22:a plats medans Manchester City ramlar ner till 25:e plats – vilket är utanför slutspelsplats.

***



Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Fabián Ruiz, D. Doué, Vitinha, Lee, Nuno Mendes, Barcola, Pacho, João Neves



Manchester City: Ederson; Ruben Dias, Kovačić, Haaland, De Bruyne, Silva, Gvardiol, Akajni, Savinho, Nunes, Foden.