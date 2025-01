United vidare – Havertz blev syndabock

Manchester United är vidare i FA-cupens fjärde runda.

På Emirates i London blev Kai Havertz enda straffsumpare när Arsenal rök i straffsparksläggningen.

I FA-cupens tredje runda blandas kalibern av motstånd hejvilt.



Bland annat blev Tottenham lottade mot National League-klubben Tamworth FC och Newcastle mot League Two-laget Bromley.



En match av annan dignitet var den mellan Arsenal och Manchester United.



Visserligen skiljer det elva placeringar i Premier League men lik förbannat var detta ett gigantmöte av stora mått.



Till dagens match kom Arsenal från en 0-2-förlust i ligacup-semin mot Newcastle United. Manchester United spelade 2-2 mot Liverpool i Premier League förra helgen.



När startelvorna kommunicerades stod det klart att hemmalaget gjorde tre förändringar. In i startelvan kom Gabriel Jesus, Mikel Merino och Jorginho. Detta istället för Declan Rice, Thomas Partey och Leandro Trossard.



I Uniteds elva gjorde Ruben Amorim två förändringar. In istället för André Onana kom Altay Bayindir och istället för Amad Diallo kom Alejandro Garnacho in.

Första halvlek slutade 0-0 men Arsenal hade en boll i nät som dock vinkades av för offside. Martinelli trodde inte sina ögon efter att ha prickat in ledningsmålet till ingen nytta. VAR används inte i FA-cupen, vilket kan vara värt att notera i sammanhanget.

Innan halvleken var över kom nästa smäll för Arsenal som fick se Gabriel Jesus bäras ut på bår. Raheem Sterling byttes in i stället.

Tidigt i andra halvlek tog dock United ledningen. Bruno Fernandes slog till framspelad av Alejandro Garnacho. Bra avslut av portugisen och Arsenal i brygga.

Gunners skulle dock komma tillbaka tämligen omgående, med hjälp av Diego Dalot som inom loppet av drygt tio minuter tog två gula kort.

Med bara tio man orkade United inte stå emot utan i stället gjorde mittbacken Gabriel 1-1 i 63:e minuten, två minuter efter att Dalot visades ut.

I den 70:e minuten hade Arsenal chans att vända på steken, men Martin Ödegaard brände den straff som Arsenal tilldömdes. Turken Altay Bayindir på linjen räddade norrmannens skott från elva meter och matchen gick till förlängning.

Efter mållösa 30 minuter i förlägningen väntade straffsparksdrama där Kai Havertz i Arsenal var den enda som missade.

Manchester United därmed vidare – Arsenal utslaget.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly – Merino, Jorginho, Odegaard – Martinelli, Jesus, Havertz.



Manchester United: Bayindir – De Ligt, Maguire, Martinez – Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot – Fernandes, Garnacho – Höjlund.