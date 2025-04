Viktor Gyökeres gör mål nummer 50 (!)

Sex minuter.

Mer än så behövde inte Viktor Gyökeres innan han gjorde mål.

Därefter slog han till med sitt andra mål mot Boavista på tilläggstid i den första halvleken.

I måndags gjorde han sitt 48:e mål denna säsong.



Sex minuter in i kvällens match mellan Boavista och Sporting gjorde han sitt 49:e.



Viktor Gyökeres behövde bara sex minuter innan han höll sig framme och stötte in ett inspel från nära håll.



Som om det inte vore nog med att den svenske anfallaren har gjort 49 (!) mål denna säsong har han dessutom gjort det på 48 matcher.



På tilläggstid i den första halvleken skulle också mål nummer 50 komma. Detta efter att han tagit emot en boll till vänster i planen, vikt in och förbi en spelare och dunkat in bollen vid den högra stolpen.



Tabellmässigt innebär Gyökeres ledningsmål att Sporting återtar förstaplatsen från Benfica – på samma poäng.



Matchen pågår.