Viktor Gyökeres målskytt i cupsemifinalen

Han har gjort det igen – för 48:e gången denna säsong.

Då pratar vi om Viktor Gyökeres och mål.

Det senaste gjorde han i den portugisiska cupsemifinalen mot Rio Ave.

Det är nästan så orden för att beskriva Viktor Gyökeres säsong inte räcker till.



Innan kvällens cupsemifinal mellan Sporting Lissabon och Rio Ave stod den svenske anfallaren på 47 gjorda mål under den gångna säsongen.



51 minuter in i cupseminfinalen var siffran 48 – på 47 matcher. Lägg där till elva stycken assist.



Kvällens fullträff gjorde han genom att snappa upp en målvaktsretur och kyligt placera in bollen mellan benen på keepern. Målet innebar 2-0 i matchen för Sporting och totalt 4-0 över två möten.



En stund senare skulle Rio Ave reducera till 1-4 över dubbelmötet – och Gyökeres bytas ut.



I finalen av Taca de Portugal väntar sannolikt Benfica, som leder dubbelmötet mot Tirsense med 5-0 efter den första matchen.

