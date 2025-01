Juventus-profilen missade mötet – mot sin pappa

Milan mot Juventus, Far mot son.

Sedan fick Francisco Conceição kliva av på uppvärmningen och missade mötet mot sin pappa.

Sergio Conceição gjorde debut som Milan-tränare under fredagskvällen. Portugisen, som fick ersätta Paulo Fonseca i förra veckan, ställdes då mot sin son, Francisco Conceição, när Milan gästade Juventus i semifinalen av Supercoppa.

Det var en saga som var lite för bra för att vara sann.

Francisco har fått mycket speltid för Juve under hösten och var tänkt att starta semifinalen, men efter att ha drabbats av en känning under uppvärmningen sattes sonen Conceição åt sidan. In kom Kenan Yildiz som ersättare.

Matchen startade klockan 20:00 under fredagskvällen.

Startelvor:

Juventus:

Di Gregorio – Savona, Gatti, Kalulu, McKennie – Locatelli, Thuram – Yildiz, Koopmeiners, Mbangula Tshifunda – Vlahovic.

Milan:

Maignan – Emerson, Thiaw, Tomori, Hernandez – Fofana, Bennacer – Pulisic, Reijnders, Jiminez – Morata.