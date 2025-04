Klart: Dani Olmo får spela vidare för Barcelona

Under onsdagen rapporterades det att Barcelonas Dani Olmos licens kunde fråntas.

Detta på grund av ekonomiska problem.

Nu står det dock klart att 26-åringen kan spela klart resten av säsongen.

Under torsdagen meddelade La Liga, i ett uttalande på sin hemsida, att Barcelona inte har haft ekonomiskt utrymme för att registrera Dani Olmo och Pau Victor för spel under våren.



Därefter hade fallet gått vidare till det spanska idrottsdepartementet (CSD) vars uppgift var att besluta kring de två spelarnas vara eller icke vara i de sista La liga-matcherna den här säsongen.



I och med att den katalanska klubben hade gjorde en vinst på 100 miljoner euro, över en miljard kronor, för sålda VIP-platser på Camp Nou kunde CSD godkänna registeringen av Olmo och Victor. Det stora problemet i frågan var dock att Barcelona inte hade tagit med affären i sitt delbokslut för 2024/2025 som lämnades in till La Liga förra veckan.



Nu står det dock klart att både Olmo och Victor fortsätter att vara registrerade och kan spela klart resten av säsongen, vilket CSD meddelar under torsdagen.