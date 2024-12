Kritiken mot Rouhi: “Ofärdig svensk ytterback”

Jonas Rouhi byttes in för Juventus efter en kvart.

Nu sågas hans prestation mot Bologna i italiensk media.

”Ofärdig svensk ytterback, som kanske passar klubbens B-lag”, skriver Gazzetta dello Sport.



Under lördagen tog Juventus emot Bologna i den 15:e omgången av Serie A.



Svenske Jonas Rouhi, 20, inledde matchen på bänken men byttes in redan efter en kvart efter att Andrea Cambiaso skadat sig.



Därefter spelade 20-åringen klart resten av matchen som slutade 2-2 – och kritiserades i den italienska pressen.



”Känslan är att uppflyttningen från NextGen-laget var för tidig. I morgon kanske han är flygklar i Serie A, i dag är han det ännu inte riktigt. Han har en bra fot (vänster), men använder bara en och är för lättviktig”, skriver Tuttosport, via Fotbollskanalen.



I TuttoJuve skriver de att ytterbacken: ”Ännu en gång inte lyckades övertyga”.



I Gazzetta dello Sport är tonaliteten på samma nivå. De skriver nämligen att Rouhi är en…



”Ofärdig svensk ytterback, som kanske passar klubbens B-lag”.



Totalt sett har Jonas Rouhi spelat fem matcher för Juventus under säsongen. Juventus är sexa i Serie A.



