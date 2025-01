Kylian Mbappé med sitt första hattrick för Real Madrid

Kylian Mbappé hittade nätet för Real Madrid – tre gånger i rad.

Hattricket var hans första för klubben och målen innebar en enkel seger mot Real Valladolid.

Lägg där till att Real utökar sin ledning i La Liga-tabellen.



Under lördagen spelade båda spanska huvudstadslagen matcher i La Liga. Först ut var Atletico Madrid som tappade poäng mot Villarreal.



Således kunde Real Madrid utöka sin serieledning vid seger mot jumbon Real Valladolid.



Så skulle det också bli, genom trippla mål från den franska storstjärnan.



Det första gjorde Kylian Mbappé efter en halvtimmes spel, när han väggspelade sig fram till ett friläge med Jude Bellingham.



Det andra kom drygt tio minuter in i den andra halvleken när stötte in 2-0 vid den bortre stolpen.



Kvällens sista gjorde stjärnan från elva meter på tilläggstid. Det målet innebar att Real Madrid utökar serieledningen i La Liga – och att Mbappé gjorde sitt första hattrick för klubben han bytte PSG mot under sommaren.

