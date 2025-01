TV: Liverpool körde över Ipswich på Anfield

Liverpool gjorde minst sagt jobbet när Ipswich besökte Anfield under lördagen.

Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah och Cody Gakpo ledde ”The Reds” till en bekväm seger.

Matchen slutade 4-1 till Arne Slots lag.

Det första målet dröjde inte längre än elva minuter när Dominik Szoboszlai placerade in bollen vid den vänstra stolpen.



Därefter följde Mohamed Salah upp det med att göra 2-0 i den 35:e minuten. Från nära ingen vinkel tryckte egyptiern upp bollen i nättaket.



Innan den första halvleken var färdigspelad skulle Cody Gakpo göra 3-0 för sitt Liverpool när han tryckte in en retur från nära håll. Med en dryg timme spelad gjorde nederländaren sitt andra mål för eftermiddagen när han vältajmat nickade in 4-0.



I den 90:e minuten reducerade Jacob Greaves till 4-1, vilket blev matchens slutresultat.



Liverpool tappar således ingenting på Arsenal i toppen av Premier League. Ipswich befinner sig just nu på en 18:e plats.