Merseyside-derbyt skjuts upp – på grund av oväder

Matchen mellan Everton och Liverpool skjuts upp.

Detta på grund av stormen Darragh.

Beslutet har fattats av brittiska myndigheter.

Det pågår ett oväder i England. Merseyside-derbyt mellan Everton och Liverpool uppges vara i fara.



Redan igår, fredag, uppmanade Liverpool sina supportrar att avsätta extra tid för att ta sig till arenan och vara uppmärksamma på eventuella vädervarningar.

Nu står det klart att derbyt skjuts upp på grund av stormen Darraghs framfart.

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs