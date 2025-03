Ny regel införs nästa säsong – för att minska maskning

Målvakten får inte hålla bollen längre än åtta sekunder.

Skulle han göra det kommer det andra laget att tilldelas en hörna.

Den regeln har idag blivit verklighet av fotbollens beslutsfattande organ kring regler, IFAB.

Under helgen har IFAB, fotbollens beslutande organ för regler, samlats i den nordirländska staden Hollywood för att se över se över de aktuella reglerna i sporten. Medlemmar i IFAB är det skotska, nordirländska och walesiska fotbollförbundet samt Fifa.



På plats i Hollywood har man också kommit fram till en förändring i regelboken.



Detta rapporterar Sky Sports reporter Rob Harris på X. Han skriver att den nya regeln omfattar målvaktens tid med bollen i sin ägo.



Skulle en burväktare nu hålla i bollen längre än åtta sekunder kommer domaren att tilldela det andra laget en hörnspark – snarare än en indirekt frispark som är den nuvarande regeln.



Den nya regeln är till för att minska maskning av tid bland målvakter och är till för att straffa maskande hårdare än idag, då det sällan döms indirekta frisparkar.



När det återstår fem av de åtta sekunderna kommer domaren även att räkna ner med sina fingrar innan de blåser och delar ut en hörna till motståndarlaget.



