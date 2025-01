Oavgjort i ”hatmötet” – efter fyra mål på en halvlek

Under söndagskvällen tog Liverpool emot Manchester United i Premier League.

Efter en tam första halvlek stod båda lagen för en intensiv andra akt.

Där blev det till slut delad pott efter två mål av vardera lag.

Under söndagskvällen tar Liverpool emot Manchester United i Premier League. Detta i ett väder som har beskrivit som ett snökaos som äventyrade matchens avspark tidigare under dagen.



Klockan 17.30 sparkas matchen igång på Anfield där ligaledaren får ses vara storfavoriter mot 14:e placerade United.



Nu har startelvorna kommit. Där noterar vi bland annat att Ruben Amorim gör tre förändringar. Manuel Ugarte spelar istället för Casemiro, Kobbie Mainoo tar Christian Eriksens plats och Bruno Fernandes ersätter Joshua Zirkzee.



På ett blött och utsålt Anfield startade matchen mellan Liverpool och Manchester United med ett högt tempo. Efter mindre än två minuter tvingades Kobbie Mainoo till vård efter att ha mottagit en smäll. När han senare fick äntra planen var inte Liverpool-spelarna beredda på det men United lyckades inte skapa någon chans på kontringen.



De efterföljande tio minuterna var av det mer avvaktande slaget. Däremot var känslan att det kunde smälla till när som helst.



I den 13:e minuten stod Liverpool för sitt första längre anfall som ledde fram till ett avslut från Trent Alexander-Arnold som tog i täck och senare kunde spelas fram till Luis Diaz som sköt över. Kort senare kom Cody Gakpo till ett fint läge efter ett fint instick av Gravenberch. Gakpos avslut gick tätt utanför den vänstra stolpen.



Med en kvart spelad kom Alexis Mac Allister till hemmalagets hetaste chans när han sprang sig till en fin yta, fick bollen och drog till på volley. Räddningen från Onana var minst lika bra.



Med 20 minuter spelade skapade United, via Dalot och Diallo, sitt största läge. Inlägget från Diallo var välslaget men Diallos tajming svag vilket medförde att han nickade bollen bakåt istället för mot mål. Därefter blev 22-åringen liggande i gräset för vård.



Efter en längre period utan några speciella chanser kom Rasmus Höjlund till ett fint läge i den 43:e minuten. Löpningen var fin, likaså djupledsbollen, men avslutet tämligen tamt från dansken.



I den andra halvleken dröjde det två minuter innan Liverpool hotade United och Onana med en fint slagen hörna. Den lyckades bortalaget avvärja efter en del om och men.



Kort senare kom Diego Dalot till ett mycket bra läge på omställning och avlossade – varpå en glidande van Dijk täckte skottet i farten.



I den 52:a minuten skulle matchens målnolla att spräckas. United vann bollen på offensiv planhalva genom Lisandro Martinez som senare kunde ta emot ett fint instick och dundra in 1-0 via ribban.



Sex minuter senare skulle hemmalaget kvittera. Alexis Mac Allister hittade till Cody Gakpo som stannade upp, vände ut och in på de Ligt, och dundrade upp 1-1 i krysset.



Med drygt 20 minuter kvar fick de Ligt bollen på handen i straffområdet. Efter protester från Liverpool-spelare fortsatte spelet till nästa spelavbrott. Där sprang domare Michael Oliver ut till VAR-skärmen och förkunnade sedan straffspark för hemmalaget. Den tog Mohamed Salah hand om och överlistade Onana i målet. 2-1 Liverpool efter 70 spelade minuter.



Med tio minuter kvar vände sig Amad Diallo bort från sin markering och kunde placera in kvitteringen vid den vänstra stolpen.



I den 90:e minuten ställde Liverpool om och hittade så när ett nytt ledningsmål via avslut från Mac Allister och Bradley. På den efterföljande hörnan fick Onana visa sig vaken igen efter en nick från nära håll som gick mitt på keepern.



I den 97:e minuten hade Harry Maguire chans att frälsa United men misslyckades med att hålla bollen nere från nära håll.



Efter en intensiv andra halvlek slutade rivalmötet mellan Liverpool och Manchester United med delad pott och resultatet 2-2.



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Jones, Gakpo – Diaz.



Manchester United: Onana; de Ligt, Maguire, Martinez – Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot – Amad Diallo, Fernandes – Höjlund.