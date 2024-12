Oavgjort mellan Newcastle och Liverpool – efter galen tillställning

På St James’ Park gjorde Newcastle United och Liverpool upp om tre poäng i Premier League.

Efter en närmare galen tillställning – med två mål i slutminuterna – slutade matchen oavgjort.

Alexander Isak gjorde sitt med ett mål och en assist.

Det var ett Newcastle som inledde starkt mot tabellettan Liverpool denna afton. Efter tio minuter kombinerade sig Isak fram till ett bra läge där han kunde skjuta, men istället valde att passa till en röd försvarare.



Kort därefter kom Liverpools Alexis Mac Allister till ett fint skottläge vid straffområdeslinjen – och tvingade Pope till en fin räddning. Nära direkt därefter slog han till med ett skott i stolpen.



I den 22 minuten serverade Isak Jacob Murphy som, från svår vinkel, drog till med ett skott i stolpen och ut. Därmed var det kvitterat i stolpträffar. I den efterföljande sekvensen hittade svensken, efter ett par snabba dribblingar, till Bruno som fick bollen bakom sig och inte fick till avslutet.



I den 35:e minuten tog Alexander Isak emot en fint slagen passning, vände upp och dundrade in 1-0 i nättaket från distans. Ett riktigt drömmål från svensken.



Kort senare höll Liverpools Joe Gomez på att servera Anthony Gordon till 2-0. Istället kom Kelleher ut bra och kunde avvärja friläget snyggt.



I återstoden av den första halvleken var det fortsatt Newcastle som dominerade matchen och känslan var att det var närmare 2-0 än 1-1. Istället stod sig Isaks 1-0-mål in i paus.



Fem minuter in i den andra halvleken hittade Mohamed Salah till en framrusande Curtis Jones som dundrade upp kvitteringsmålet på ett tillslag. 1-1.



Tre minuter senare kom Nick Pope helt fel vid ett inlägg som ledde till att Gakpo, med huvudet, så när kunde hitta Nunez vid den bortre stolpen.



I den 63:e minuten kom Newcastle på kontring. Alexander Isak tog emot bollen, serverade Anthony Gordon som snyggt vände upp och sköt in 2-1 för hemmalaget.



Kort senare gjorde Isak 3-1 efter en mycket fin aktion – men svensken var tydligt offside i förstaläget.



I den 68:e minuten hittade den nyss inbytte Trent Alexander-Arnold till Mohamed Salah som styrde in 2-2.



Med en kvart kvar av matchen gick Alexander Isak ner i en duell med Quansah och ropade på straff. Utan åtgärd från domaren som vinkade bort situationen.



Med nio minuter kvar drog Mohamed Salah till med ett högerskott, i stolpen och ut. En kort stund senare dundrade han in 3-2 för Liverpool, efter ett fint anfall som egyptiern avslutade med klass.



I den 90:e minuten såg Bruno Guimaraes frispark ut att gå långt förbi alla spelare i boxen. Målvakt Kelleher valde att släppa bollen och vid sidlinjen gled Fabian Schär och kunde stöt-styra in 3-3. En riktigt fin aktion från mittbacken.



En minut senare ropade Liverpool på straff efter att Mac Allisters skott tagit på Dan Burns hand. Domaren bedömde handen vara tillräckligt nära kroppen för att inte blåsa straff.



Trots ett bra frisparksläge för Newcastle och två lag som forcerade fram för ett avgörande slutade matchen oavgjort. 3-3.

Startelvor:

Newcastle: Pope – Livramento, Schär, Burn, Hall – Tonali, Guimaraes, Murphy – Gordon, Isak, Joelinton.



Liverpool: Kelleher – Gomez, Quansah, van Dijk, Robertson – Jones, Gravenberch, Mac Allister – Salah, Nunez, Gakpo.