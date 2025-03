Officiellt: Kristoffer Olsson lämnar Midtjylland

Kristoffer Olsson har gjort sitt i FC Midtjylland.

Under lördagen meddelar den danska klubben att mittfältaren flyttar hem till Norrköping.

– Klubben, människorna, alla runt omkring mig – de fanns där från första sekund, säger Olsson i ett uttalande.

Efter att ha krigat sig tillbaka från en blodpropp i hjärnan står det nu klart att Kristoffer Olsson, 29, lämnar danska Midtjylland.



Det bekräftar den danska klubben via sin hemsida under lördagen.



Olssons kontrakt med klubben sträckte sig egentligen fram till sommaren 2026, men avtalet bryts nu i förtid. Detta då svensken ska återvända hem till Norrköping och sin familj.



– Kristoffer har varit en fantastisk fotbollsspelare från dag ett och en lika bra person utanför planen. Innan han blev sjuk var han en viktig del av vårt team – med sitt öga för spelet, sin tekniska kvalitet och sitt sätt att föra människor samman. Han har hjälpt till att lyfta oss som klubb, och vi har varit stolta över att ha honom i FC Midtjylland, säger Midtjyllands biträdande fotbollsdirektör Kristian Bach Bak till klubben.



Om Olssons kamp med den tuffa sjukdomen säger Bach Bak följande:



– Hans kamp tillbaka har varit imponerande. Det är inte bara en berättelse om sport, utan om mänsklig styrka när livet drabbar dig orimligt hårt. Han har visat oss alla vad mod betyder i praktiken.



Kristoffer Olsson själv:



– När jag ser tillbaka på min tid i Midtjylland känner jag först och främst stor tacksamhet. Jag har varit här flera gånger, och varje gång har jag blivit bemött med värme, omsorg och respekt. När jag drabbades av sjukdomen kändes det orättvist – men jag är glad att jag var just här, där folk kände mig och förstod vem jag var. Klubben, människorna, alla runt omkring mig – de fanns där från första sekund. Det kommer jag att vara tacksam för resten av mitt liv. FC Midtjylland är inte bara en fotbollsklubb, det är en plats som tar hand om människor, säger Kristoffer Olsson till klubben och fortsätter:



– Först och främst drömmer jag fortfarande om att vara fotbollsspelare. Att få träna fullt ut och känna att jag bidrar till ett lag. Varje vecka känner jag framsteg och jag är hungrigare och mer motiverad än någonsin. Att få möjligheten att göra det hemma i Norrköping, nära min familj och vänner, betyder mycket. Känslan är helt rätt, avslutar Kristoffer Olsson.



I FC Midtjylland blev det totalt 124 matcher där han gjorde åtta mål och 20 assist.