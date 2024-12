Officiellt: Wayne Rooney får sparken från Plymouth

Två månader utan en seger.

Det var Wayne Rooneys facit som tränare för Plymouth.

Nu meddelar klubben att den tidigare storspelaren får sparken.



Det var i maj som Wayne Rooney tog över tränarposten för Championship-laget Plymouth Argyle.



Det har dock inte blivit någon succé för den tidigare storspelaren.



Under de två senaste månaderna har hans lag inte vunnit en match. Lägg där till att de är tabelljumbo i serien och endast har vunnit fyra av 23 matcher i år.



Nu har Plymouth tagit beslutet att sparka Wayne Rooney.



”Vi vill tacka Wayne och hans team för deras ansträngningar och vi önskar de det bästa i framtiden”, skriver klubben på sin hemsida.



– Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka ledningen i Plymouth. Tack till all personal som har fått mig att känna mig välkommen och som gör kubben till en speciell plats, jag vill tacka spelarna och fansen för deras ansträngningar och support under min tid som tränare. Plymouth kommer alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta, säger Rooney till klubben.



Tidigare har Rooney tränat klubbar som Birmingham, Derbyt County och MLS-klubben DC United.



Som spelare var han minst sagt framgångsrik i Manchester United där han vann mängder med titlar och gjorde 253 mål på 559 matcher.