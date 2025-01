Roma besegrade Lazio i derbyt – Pellegrini målskytt

Roma-kaptenen Lorenzo Pellegrini ryktas bort från ”sin” klubb.

Under söndagens Rom-derby mellan Roma och Lazio fick kulturbäraren chansen från start – och slog till med ett riktigt klassmål.

Detta samtidigt som huvudstadens röda lag gick segrande med 2-0.

Lorenzo Pellegrini är född i Italiens huvudstad, Rom. Där han han, bortsett en kort sejour i Sassuolo, tillbringat hela sitt liv i Roma.



Under flera säsonger har Pellegrini, med över 300 matcher i klubben, förärats kaptensbindeln och är en kulturbärare i Roma.



Under den senaste tiden har han dock ryktats bort från sin klubb.



För en tid sedan menade Calciomercato att Roma ville bli av med Pellegrini samt att Inter och Napoli var intresserade. Det svarade tränare Claudio Ranieri följande på:



– Pellegrini har mitt förtroende. Men om det kommer ett bud så pratar vi om det, säger han enligt Sky Sports Italy.



Under söndagskvällen valde Ranieri att starta med Pellegrini när Roma tog emot Lazio på Stadio Olimpico.



Det skulle han visa sig göra rätt i.



Redan efter tio minuter tog mittfältaren emot bollen i boxen, vände och vred in 1-0 framför hemmasupportrarna. Ett riktigt klassmål.



Därefter skulle Alexis Saelemaekers utöka ledningen i den 18:e minuten när han petade in sin egen retur från nära håll.



Det blev också ett resultat som stod sig hela matchen. På tilläggstid uppstod det även ett större tumult på planen vilket ledde till ett gult kort för Romas Evan N’Dicka och ett rött kort för Lazios Valentín Castellanos.



Roma avancerar i och med segern upp till en tiondeplats. Lazio är fyra i Serie A.