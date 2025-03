Roony Bardghji tillbaka i spel – när FCK vann

Efter nära ett års frånvaro var Roony Bardghji, 19, tillbaka i tävlingssammanhang.

Detta efter att han bytts in i FC Köpenhamns seger mot Randers.

19-åringen byttes in med tio minuter kvar.

Under måndagskvällen spelades en högintressant match i den danska högstaligan, Superligaen.



Detta då ligatvåan FC Köpenhamn välkomnade tabellfemman Randers till Parken.



Från start i hemmalaget fanns en svensk, i form av Jordan Larsson. 27-åringen har fått en hel del speltid sedan han kom tillbaka från sin långtidsskada och fick även förtroendet under måndagskvällen.



Det fick dock inte Viktor Claesson eller Roony Bardghji.



Båda skulle dock komma att bytas in i den andra halvleken – efter att Magnus Mattsson tagit ledingen för FCK i den första.



I den 65:e minuten byttes Claesson in. Med tio minuter kvar fick Roony Bardghji äntra planen i tävlingssammanhang– för första gången sedan den 21 april förra året.



Det blev alltså comeback för den 19-årige svensken som hållits borta från spel på grund av en korsbandsskadad förra året.



FCK vann alltså matchen med 1-0 och ligger just nu en poäng bakom serieledande Midtjylland.