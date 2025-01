Så startar Manchester City och Chelsea på Etihad

Stormöte i England.

Manchester City mot Chelsea på Etihad Stadium.

Avspark är vid 18.30 – startelvorna finner du nedan.

Under lördagskvällen ställs Premier League-sjuan Manchester City mot femman Chelsea.



Ett på förhand hett möte mellan två lag som har ambitioner av att knappa in på topplagen.



Matchen har avspark vid 18.30 – med följande startelvor:



Manchester City: Ederson; Nunes, Akanji, Khusanov, Gvardiol – Kovacic, Gundogan, Silva – Foden, Haaland, Marmoush.



Chelsea: Sánchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella – Caicedo, Fernández – Madueke, Palmer, Sancho – Jackson.



Noterbart i hemmalaget är att nyförvärven Abdukodir Khusanov och Omar Marmoush kliver in från start direkt. I bortalaget missar Joao Felix matchen i vad som uppges handla om en familjetragedi.