Segraren i eChampions League klar för Lazio

År 2021 vann Oliver Provstgaard Nielsen Fifa-turneringen eChampions League.

Nu har mittbacken gjort klart med Lazio.

Detta som professionell fotbollspelare.

År 2019 arrangerades den första upplagan av eChampions League. Uefas svar på världens största turnering – fast i tv-spelsformat.



Där tävlar deltagarna i spelet Fifa, som idag heter EAFC, och 2021 hände något makabert.



En då 18-årig dansk, vid namn Oliver Provstgaard Nielsen, kammade hem hela turneringen som amatör och kunde stoltsera med att han vunnit 823 000 kronor.



Spolar vi fram tiden närmare fyra år är eChampions League 2021 fortsatt den enda tv-spels turneringen Oliver Provstgaard Nielsen har medverkat i.



Istället har den nu 22-årige mittbacken lagt ner all sin tid och energi på att lyckas på planen.



Det har han också gjort. Han har dels blivit utsedd till lagkapten i Danmarks U21-landslag och har spelat i Vejle BK under hela sin seniorkarriär.



Detta fram till i måndags, då mittbacken blev klar för den italienska storklubben Lazio. Under vinterfönstrets sista dag blev mittbacken klar för Rom-klubben i en övergång som uppges ha kostat Lazio 50 miljoner kronor.



I Vejles representationslag står Provstgaard Nielsen noterad för spel i 91 matcher, där han har gjort tre mål.