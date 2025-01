Skruvade dramat bakom sensationen som AIK missade

Juma Bah har varit minst sagt omskriven den senaste tiden.

Mittbacken, som AIK tackade nej till, presenterades häromdagen av Manchester City.

Nu kommer dock rapporter om att det varit ett minst sagt skruvat drama.

AIK hade chansen att ta Juma Bah förra vintern, men efter provspel i februari valde Gnaget att tacka nej och istället blev det en flytt till spanska Real Valladolid förra sommaren.

Efter att ha imponerat en hel del i La Liga så köptes den 18-årige mittbacken loss av Manchester City häromdagen, för att sedan direkt lånas ut till RC Lens.

Tittar man bara på det med blotta ögat så verkar det vara som vilken övergång som helst för en talang.

En storklubb vill garantera honom, samtidigt som man vill ge honom speltid på hög nivå, men rapporter nu pekar mot att det varit en hel del drama.

Det hela började med Bahs övergång från AIK Freetong till Real Valladolid.

Den spanska klubben tog en chansning och lånade in mittbacken förra sommaren och från ingenstans hade han bytt nattskift på sin pappas bageri i Sierra Leone mot La Liga-fotboll, enligt The Athletic.

Enligt sajten skrevs det in en köpoption i låneavtalet på lite mer än en miljon kronor och denna aktiverades i början av januari.

I samband med mittbackens utlåning förra sommaren skrevs ett kontrakt på låg ungdomsnivå, med en lön på under 2 000 pund (drygt 27 000 kronor) i veckan uppger tidningen.

Enligt Valladolid ska det ha funnits en ”överenskommelse” om förbättrade villkor när han väl skrev på ett permanent avtal, men något sådant kontrakt skrevs aldrig på.

Istället fanns en utköpsklausul på fem miljoner euro kvar i avtalet, även efter att han köpts loss och det är även den som har aktiverats nu i samband med övergången till Manchester City.

The Athletic uppger att Bah själv betalat den summan, samma dag som Manchester City först tog kontakt med den spanska klubben och efter det syntes han inte till hos klubben igen.

Valladolid gick förra veckan ut med ett officiellt uttalande där man menade på att City fått 18-åringen att välja den här vägen samt att Bah brutit mot sina avtalsenliga åtaganden.

Klubben uppgav även då att spelaren avvisat ett ekonomiskt erbjudande på en högre nivå en hans tidigare, detta har även hans agent Patrick Mörk uttalat sig om på X.

Vem som gjort rätt eller fel får framtiden utvisa, nu väntar spel i Ligue 1 för mittbacken, samtidigt finns risken att rättsliga åtgärder tilltas enligt The Athletic.