Smällen för Real – Mendy borta tre veckor

Real Madrids Ferland Mendy har åkt på en smäll.

Som konsekvens av detta väntas han bli borta i tre veckor, skriver AS.

Detta till följd av en muskelskada.

Under lördagskvällen ställdes Real Madrid mot Girona i La Liga – och vann med 3-0. Med tio minuter kvar var olyckan framme för Ferland Mendy.



29-åringen tvingades till byte på grund av en skada – vilket klubben nu fastslår.



Det rör sig om en muskelskada i höger lår som tidningen AS menar kommer hålla fransmannen borta i ungefär tre veckor.



En annan spelare som blev utbytt var Jude Bellingham som gick av planen efter en dryg timme.



Med honom ska det inte vara något besvär menar AS.



Ferland Mendy står noterad för 16 matcher för Real Madrid i år.