Spelet bakom norska VAR-motståndet: “Kampen är inte över”

I våras kastade norska supportrar in tennisbollar på planerna för att markera sitt motstånd mot VAR.

Ett halvår senare har en majoritet av elitklubbarna röstat emot VAR.

Så, kommer det norska fotbollsförbundet att lyssna till supportrarna?

– Jag tror att Norges fotbollsförbund letar febrilt efter historier som rättfärdigar att de går emot NTF:s inställning, säger Morten Galåsen till FotbollDirekt.

Under sommaren kunde FotbollDirekt, med hjälp av engagerade supportrar och journalister, berätta om de omfattande VAR-protesterna i Norge.

Ett drygt halvår senare har de 32 norska elitfotbollsklubbarna anordnat ett extrainsatt årsmöte för att rösta om klubbens inställning till det omtalade videodomar-systemet.

För att bättre reda ut vad som har hänt sedan juli månads omfattande protester valde FotbollDirekt att ringa upp VAR-motståndaren, Lillestrøm-supportern och poddaren Morten Galåsen. Han börjar berättelsen där den avslutades senast, med tennisbollar.



– Det var väl då vi började att kasta tennisbollar när vi snackade sist? Det som går att säga om det är att vi försökte med fredliga demonstrationer i lång tid med banderoller, rop och sådana ting. Det upplevde vi inte fungerade då folk inte lyssnade. De andra aktionerna kan man säga vad man vill om, att de är destruktiva och sådant, men det gjorde i alla fall så att Norges fotbollsförbund fick förhålla sig till det vi sade.

Därefter tillsatte förbundet, eller NFF, en kommité för att utreda för- och nackdelar med VAR i norsk fotboll.

– Den kommitén var sammansatt av representanter från både supporterföreningar, klubbledare, domare och spelarföreningar. Alla i fotbollen helt enkelt. De jobbade i tre månaders tid innan det kom en rapport på 130-någonting sidor i november. De skulle inte ta ställning till om man ska ha VAR i norsk fotboll eller inte – utan bara samla in fakta och skriva en rapport baserad på dokumentation och data runt hur det är att ha VAR. Förbundet sade även att de skulle skicka ut rapporten till klubbarna och de skulle ha extrainsatta årsmöten under vintern, vilket är det som händer just nu. Sedan skulle allt kokas ner till nästa onsdag, den 22 januari, när norsk toppfotboll (de 32 elitklubbarna) samlas för att rösta över VAR-frågan där.

Tidigare har det norska fotbollsförbundet varit tydliga med att det som norsk toppfotboll, NTF, säger ska vara en stark faktor när NFF meddelar sin inställning i förbundstinget den första helgen i mars.

– När de sade detta i augusti lugnade demonstrationerna ner sig då de fick en tanke om att de (förbundet) har lagt fram en klar demokratisk väg. Så länge vi jobbade för att vinna årsmötena i vinter så lutade det åt att vi kan bli kvitt VAR. Det var signalen det ledde till att hösten var lugn och att matcherna spelades färdigt.

Riktigt så enkelt som Morten Galåsen beskriver det skulle det inte visa sig vara då han, med många andra, känner att förbundet nu har vänt i frågan.

– Efter att resultaten började gå vår väg har flera i fotbollsförbundet, däribland generalsekreteraren, sagt att de inte blint skulle följa rekommendationen från norsk toppfotboll. Det är en av flera saker vi ska värdera när vi ska komma med vår inställning.

– Redan nu märker man lite konturer av att kampen inte är över. Nu finns det väldigt många olika teorier om hur NFF vill förhålla sig till detta. Det finns några som, enligt mig, är lite naiva och tänker att de är goda ledare som har insett var detta är på väg och kommer att inställa sig för avveckling av VAR.

Det tror inte Morten Galåsen. Istället tar han upp ett exempel på hur det norska fotbollsförbundet agerade när en majoritet av de norska elitklubbarna röstade för att bojkotta VM i Qatar 2022.

– Då var det en supportervåg som prövade att dra ut Norge från kvalificeringen och att vi i alla fall inte skulle delta i mästerskapet om vi kvalificerade oss. Det här är lite bakgrund till den misstron som råder mellan supportrar och förbundet. Den gången var det flera årsmöten som fick ta ställning till detta och många klubbar gick in för att vi skulle bojkotta Qatar. Det blev också lyft på fotbollstinget, precis som VAR ska nu, och den gången var det många rapporter om att förbundet lade press på de olika kretsarna och breddklubbarna som skulle på fotbollstinget. Då ledde pressen och skrämselpropagandan till att förbundet vann den gången. Det var obehagligt att se hur cyniska och lömska de kan vara för att få sin vilja igenom, säger Galåsen och fortsätter:

– Det är många som minns det sedan den gången och därför är det nu många som ser en intressant manöver från NFF som möjlig framöver.

Av de totalt 32 elitfotbollsklubbarna har 19 av dessa röstat emot VAR på sina årsmöten. En av klubbarna som inte gjorde det, alltså röstade för att behålla det, var andraliga-laget Moss FK. Där har, bland annat X-kontot FootballNorway, rapporterat om att allting inte gick rätt till på årsmötet – vilket Morten Galåsen också har fått till sig.

– Det har varit några klubbar där det har varit några intressanta manövrar. I de flesta av klubbarna som har haft extrainsatta årsmöten har styrelsen inställning varit att behålla VAR och så har det varit upp till medlemmarna att mobilisera stämmorna till att gå emot styret. I Moss var styrelsen inställd på att behålla VAR och det var en lång debatt där en supporterledare, som heter Christian Thuesen, hade motförslaget att man principiellt bör vara emot VAR. Precis före omröstning, när debatten egentligen var färdig, sade styrelsen i Moss FK att de inte kunde godta olydnaden i det förslaget. Skulle Christians förslag röstas igenom meddelade styrelsen att de skulle sluta.

Därmed var också debatten över och det hela slutade med att de medlemmar som inte hade lämnat årsmötet röstade för att behålla VAR – och Christian Thuesen har avslutat sitt engagemang i klubben.

Värt att belysa i detta sammanhang är också att Moss FK, som spelar i den norska andraligan, inte spelar med VAR. Det har de heller aldrig gjort – och här går det att urskilja ett tydligt samband.

– Ser man till “VAR-ometern” på VG nu så är tolv av sexton klubbar i Eliteserien emot VAR, tre är för och en har inte tagit ställning. Det är KFUM som man kan räkna som en VAR-förespråkare. Det betyder att Obos-Ligaen, eller 1.division, har flera klubbar som är pro VAR än vad man har i högstaligan. Det är ganska ironiskt med tanke på att de flesta klubbarna som är för VAR aldrig har spelat med det. En annan statistik visar att motståndet för klubbar som har spelat med VAR är 14 mot fyra eller något sådant. All empiri slår fast att, om du har blivit utsatt för VAR, inte vill ha det.

Foto: VG

Om du får spå i framtiden. Hur tror du att VAR-frågan kommer att sluta?

– Jag tror att Norges fotbollsförbund letar febrilt efter historier de kan sälja som rättfärdigar att de går emot NTF:s inställning. Om de gör det kommer också fotbollstinget att rösta för att behålla VAR – för så många bredd- och småklubbar finns det. NFF vill få de röster de önskar, trots att de går emot de klubbarna som faktiskt måste förhålla sig till VAR. Därför tror jag att det kan bli en turbulent säsong på de norska arenorna när vi går igång i april.

Det du säger skulle man kunna hävda är ett hot mot föreningsdemokratin?

– Jo, det är just det och det är en intressant situation. För det vi ser är ju egentligen växtvärk i den norska fotbollsdemokratin. Det är väldigt få klubbar som har en tradition på mer än tio år där många medlemmar dyker upp och har för vana att delta på årsmöten. Viking hade till exempel cirka 150 medlemmar på mötet i år – under våren 2024 tror jag att 35 stycken dök upp.

Supportrar kraftsamlar, en majoritet av de norska elitfotbollsklubbarna har röstat mot VAR och det finns en rädsla för att förbundet motsätter sig NTF:s rekomendation. Så summerar Morten Galåsen de senaste halvårets händelser i den norska VAR-frågan – och avslutar med att hylla den norska föreningsdemokratin.

– Det här handlar om hur fotbollen ska vara och det är därför många nu går emot sina egna ledare som de kanske aldrig har gjort i vissa klubbar. Detta handlar inte om vad som är bäst för Viking, Bodø/Glimt eller Brann – det handlar om vad som är bäst för fotbollen, avslutar Morten Galåsen.