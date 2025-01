Stormötet kan ställas in – snöfall oroar

Liverpool ska ta emot Manchester United denna söndag.

Toppmötet kan dock komma att ställas in och skjutas upp.

Detta på grund av snöoväder.

Englands kanske hetaste stormöte är tänkt att gå av stapeln denna söndag då Liverpool tar emot Manchester United på Anfield.

Nu riskerar det dock att inte bli någon match.

Brittisk media, däribland lokaltidningen Liverpool Echo rapporterar om att matchen kan komma att ställas in och skjutas upp.

Anledningen till detta är ett kraftigt snöoväder som är på väg in över delar av England. Under denna söndagsmorgon uppges ett säkerhetsmöte hållas för att se ifall matchen kan spelas.

Tidigare under dagen kom beskedet att League 2-mötet mellan Chesterfield och Gillingham skjuts upp, Chesterfield ligger cirka två timmar från Liverpool.

Om dagens stormöte ställs in blir det Liverpools andra uppskjutna match på korttid, nyligen sköts derbyt mot Everton upp, också på grund av oväder.