Larsson och Claesson målskyttar för FCK

Under måndagen ställdes FC Köpenhamn mot AGF Århus i den danska mästerskapsserien.

Efter tretton minuter tog hemmalaget ledningen genom Viktor Cleasson, på passning av Jordan Larsson.

I den andra halvleken skulle Larsson själv få kröna insatsen med ett mål.

Den danska högstaliga, Superligaen, är numera uppdelad i en mästerskapsserie och en nedflyttningsserie.



I den förstnämnda jagar FC Köpenhamn ligatiteln tillsammans med fem andra lag, varav ett är AGF Århus.



De ställdes också mot varandra under måndagskvällen, i vilken FCK tog ledningen.



13 minuter in i matchen tog Jordan Larsson en djupledslöpning, bröt in i straffområdet och spelade bollen till Viktor Cleasson. Han kunde i sin tur stöta in bollen från nära håll och förkunna 1-0 till FC Köpenhamn.



I den andra halvleken skulle även Jordan Larsson få sitt namn inskrivet i målprotokollet. Detta efter att Achouri hittat in till svensken i boxen som sansat placerade in 2-0 bakom Jesper Hansen i Århusmålet.



Matchen vann FCK till slut med siffrorna 3-1.



Förutom de två svenskarna som var inblandade i ledningsmålet spelade även Roony Bardghji från start. Detta för första gången i tävlingssammanhang efter den tuffa korsbandsskadan. I bortalaget finns den före detta AIK-spelaren, Eric Kahl, med från start.