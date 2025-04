Tre nya matcher flyttas – efter påvens död

På lördag begravs påve Franciskus.

Då har Serie A valt att flytta fram de matcher som var planerade att spelas samma dag.

Under måndagen kom nyheten. Påve Franciskus har avlidit vid 88 års ålder.



Nu står det klart att fem dagars landssorg ska hållas för att hedra och minnas påven, med avslutning på lördag.



Då kommer den mångårige påven att begravas – och tre matcher i Serie A att flyttas.



Det meddelar ligaorganisationen under tisdagen.



Matcherna det handlar om är Como mot Genoa, Inter mot Roma samt Lazio mot Parma.



De två förstnämnda matcherna flyttas fram en dag, till söndag, och Lazios match mot Parma spelas på måndag.

Dando seguito all’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, le seguenti gare della 34ª giornata del Campionato #SerieAEnilive sono riprogrammate così come segue. pic.twitter.com/DdNN70TYVJ

— Lega Serie A (@SerieA) April 22, 2025