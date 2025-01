TRE PUNKTER: ”Halvtomt, livlöst och en urful lasershow”

Inter mot Atalanta. Semifinal i den italienska supercupen och en fantastisk stämn…

Istället spelades matchen i Saudiarabien inför halvfulla läktare och en urful lasershow.

Här är FotbollDirekts Tor Sundbergs tre punkter från Inters 2-0-seger i Riyadh.

Saudiskt pengaregn och livlös stämning

Det bör inte komma som en chock för någon. Likväl hajade jag till när jag fick reda på att kvällens italienska supercup-semi mellan Inter och Atalanta skulle spelas i Riyadh, Saudiarabien. Inte bara kvällen match förresten, utan båda semifinalerna och finalen.



Anledningen? Pengar, cash, dinero, para.



Enligt La Gazzetta Dello Sport kan de två vinnarna av semifinalerna räkna hem 3,4 miljoner euro (omkring 39 miljoner kronor). De två förlorande lagen får nöja sig med 1,6 miljoner euro, omkring 18 000 000 kronor. Serie A:s avtal med det saudiska idrottsministeriet handlar om totalt 23 miljoner euro, runt 263 000 000 kronor, och de fyra slutspelslagen kommer att dela på 16,2 miljoner (185 miljoner kronor).



Enligt Gazzettan är prispotten för den italienska supercupen den största jämfört med övriga inhemska cuper i Europa.



Allt har ett pris. Så även den så omtalade italienska fotbollen med inramning, supportrar och känslor. Det senare var någonting som inte infann sig på Al-Awwal Park, åtminstone inga lyckliga sådana.



Halvtomt, livlöst och en urful lasershow inför matchen fick min mage att knipa. Däremot var…

Denzel Dumfries – en ljusglimt

Även om allt annat än själva fotbollen gav mig migrän lös Inter och Denzel Dumfries upp min tillvaro denna torsdagkväll.



Den nederländska ytterbacken har imponerat på mig ända sedan jag såg honom på en fotbollsplan för första gången. Med en snabbhet som heter duga, en fysik som man inte skojar bort och offensiva kvaliteter som inte är allt för vanliga hos ytterbackar är han en praktfull fotbollsspelare att se på.



Hans insats hade nog inte etsats sig fast på mitt minne så som den nu har gjort om det inte vore för hans två mål. Det första kom till via en cykelspark (om än medioker) och det andra via en stenhård bredsida som dunsade in i mål via ribban.



Matchens lirare och finalfixaren Denzel Dumfries satte guldkant på en annars grå supercup-semifinal.

Inzaghis Inter är att räkna med

Det gjorde även Inter som satte av i ett hiskeligt tempo och var nära att ta ledningen redan i den första minuten genom Lautaro Martinez och Nicolo Barella.



Därefter skapade Milano-laget nära en handfull chanser innan 20 minuter var spelade och det var minst sagt märkligt att de inte spräckte målnollan i den första halvleken.



Det var en sanslös frenesi och kemi i Inzaghis omställningsspel som så gott som alltid ledde fram till halvchanser eller mer. Ännu en gång lyckades Simone Inzaghi slå Gian Piero Gasperini och ännu en gång ta sig till final i den italienska supercupen.



Vilka de ställs mot där får vi reda på imorgon, när Juventus och Milan spelar saudi-semi.