TV: Tuff debut för Potter – West Ham utslagna från FA-cupen

Graham Potter gjorde debut som tränare för West Ham United.

På andra sidan spelade Robin Olsen från start.

Kvällen blev till slut bäst för den svenske burväktaren vars lag vände och vann med 2-1.

Det var under torsdagsmorgonen som Graham Potter presenterades som ny tränare för West Ham United.



En dag senare, under fredagskvällen, gjorde han tränar-debut för klubben i FA cup-mötet med Aston Villa.



I Birmingham spelade också Robin Olsen från start i hemmalaget. Det var hans blott andra start denna säsong.



På planen började det bäst för Potters West Ham som tog ledning efter nio minuter. Detta när han kyligt placerade in bollen från slottet efter en kontring.



Det blev också det enda målet i den första halvleken.



Med 20 minuter kvar skulle Aston Villa reducera matchen genom Amadou Onana som stötte in en hörn-retur från nära håll.



Kvitteringen gav också mersmak för Villa som bara fem minuter senare hade vänt matchen genom Morgan Rogers. Ollie Watkins stod för ett fint förarbete och Rogers avslutade det hela genom att styra in bollen bakom Fabianski.



Det blev också matchens slutresultat vilket innebär att Aston Villa avancerar till den fjärde omgången och West Ham är ute ur FA-cupen.