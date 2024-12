Tufft besked för Napoli – Kvaratskhelia knäskadad

En av klubbens viktigaste spelare har råkat ut för en knäskada.

Det handlar om Napolis Chvitja Kvaratskhelia.

Detta bekräftar klubben på sin hemsida.



Italienska Napoli har inlett säsongen i Serie A på ett lysande sätt. Efter 15 omgångar ligger man på andraplats och är minst sagt med och tampas om Scudetton.



Nu kommer dock ett tufft besked för fansen i Neapel.



I söndagens match mot Lazio åkte man på en 1-0-förlust och tappade viktiga poäng i toppen. Nu kommer de även att behöva klara sig utan sin stjärna.



Under tisdagen bekräftar nämligen Napoli, via sin hemsida, att att Chvitja Kvaratskhelia dragit på sig en knäskada under matchen och kommer att saknas en tid framöver.



Klubben skriver inte hur lång tid georgiern förväntas att vara borta. Italienska medier menar dock att det vanligtvis rör sig om en månads rehabilitering vid skador likt den Kvaratskhelia råkade ut för.



23-åringen står noterad för fem mål och tre assist på 15 Serie A-matcher i år.