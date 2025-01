TV: Widell Zetterström överlistad – från halva planen

Under onsdagen möttes Sheffield Wednesday Derby County i engelska Championship.

Mindre än ett dygn efter att det nya året sköts in ställdes Sheffield Wednesday mot Derby County i engelska Championship.



Då fanns två svenskar med på planen från start. I hemmalaget Svante Ingelsseon och i Derby Jacob Widell Zetterström.



I den första halvleken dröjde det endast åtta minuter innan Barry Bannan tämligen enkelt kunde stöta in 1-0 till publikens jubel.



Därefter dröjde det fram till den 61:a minuten innan eftermiddagens nästa mål skulle falla – och det var inget dåligt sådant.



Efter att Sheffield Wednesday snappat upp bollen i försvarsled ställde de om. Bollen hamnade till slut vid fötterna på Josh Windass som petade sig förbi en motståndare och såg att Widell Zetterström var placerad en bra bit utanför sitt straffområde.



Så han drog till från egen planhalva och kunde tillsammans med publiken se på när svensken sprang tillbaka till målet och försökte att rädda upp situationen. Men bollen seglade in i krysset och får anses vara ett riktigt drömmål.

WHAT HAS WINDASS JUST DONE!!!!!!! pic.twitter.com/5OaMPnd1Xh — Sheffield Wednesday (@swfc) January 1, 2025



Två minuter senare därefter sprang sig Sheffields Djeidi Gassama fri och rullade in 3-0.



Matchen slutade 4-1 till Sheffield Wednesday som klättrar till en niondeplats i Championship.