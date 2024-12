Uppgifter: Liverpool i kontraktsdiskussioner med stjärntrion

Liverpool arbetar för att säkra framtiden för sina nyckelspelare.

Enligt The Athletic har klubben erbjudit nya kontrakt till Virgil van Dijk och Trent Alexander-Arnold.

Tidigare under söndagen uppgav The Mirror att Mohamed Salah redan kommit överens med Liverpool om ett nytt avtal. The Athletic bekräftar nu även att klubben formellt erbjudit Salah ett kontrakt.



Enligt The Athletic har klubben nu även erbjudit nya kontrakt till Virgil van Dijk och Trent Alexander-Arnold. Förhandlingar pågår, men ännu är inget klart, rapporterar journalisten David Ornstein.

Hur det blir med Liverpools stjärntrio återstår att se, men klubben gör sitt för att behålla sina tongivande spelare på Anfield.